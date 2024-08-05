Завжди гарна та акуратна: як правильно фарбувати міжвійку, щоб вона робила вас молодшою

Багато жінок не люблять профарбовувати міжвійку. Однією з причин є те, що вони не вміють цього робити.

Профарбований міжвійний простір робить погляд глибоким, а вії – густішими. Особливо цей лайфхак допоможе тим, у кого рідкі та тонкі вії.

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Якщо ви любите стрілки, то профарбовувати міжвійку просто необхідно. З нею макіяж очей матиме цілісний вигляд без просвітів, які здешевлюють образ і роблять його неохайним.

Як правильно профарбовувати міжвійку

Міжвійка – це простір між віями. Її дуже просто профарбовувати пензликом і підводкою. Проте будьте обачні – не фарбуйте слизову верхньої повіки.

Це можна робити лише в тому разі, якщо того вимагає макіяж. Тобто тоді потрібно профарбовувати й слизову нижньої повіки, адже верхня її просто замастить, що матиме неохайний вигляд і в цілому робить макіяж брудним, а очі – візуально меншими.

Річ у тім, що не завжди жінки фарбують нижню повіку тінями. Пофарбована слизова оболонка нижньої повіки без тіней моментально звузить ваше око.



Профарбована міжвійка – запорука акуратного макіяжу / Фото Unsplash

Є метод, за допомогою якого можна профарбувати міжвійку за кілька секунд. Для цього використовується гелева підводка і скошений пензлик.

Спершу наберіть підводку на пензель, дивіть прямо в дзеркало і зробіть трохи здивоване обличчя, тим самим піднімаючи повіку. Потім, поступово прикладаючи кисть від зовнішнього куточка до внутрішнього, зафарбуйте простір між віями. Терти в різні боки нічого не потрібно.

Чи потрапить підводка на слизову повністю, залежить від товщини пензля. Чим він товстіший, тим більша ймовірність, що слизову ви таки зачепите. Якщо попадання на слизову уникнути не вдалося, намагайтеся пів хвилини не кліпати очима, щоб підводка встигла висохнути та не відпечаталася знизу.