Чому локони не тримаються: блогерка розкрила секрети стійких кучерів

Багато дівчат мріють про розкішні та стійкі кучері. Однак часто такі зачіски не тримаються більше кількох годин.

У чому можуть бути проблеми, яких поширених помилок під час накручування волосся варто уникати та у чому секрет стійких пасом, читайте на Lady 24.

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Як зробити локони стійкими

Українська б’юті-блогерка Олександра Федів публікує на своїй сторінці в тікток корисні відео щодо макіяжу та зачісок. Нещодавно вона розповіла, чому локони можуть не триматися.

Першою помилкою дівчина назвала накручування ще вологого волосся. Якщо пасма не повністю сухі, то на стайлері вони не завиваються, а лише продовжують висихати, що і не дає утворитися кучерям.

Друга помилка – нічого не наносити до накрутки. Використовуйте термозахист,

– радить блогерка.

Крім того, вона наголошує, що важливо поділяти волосся на секції перед тим, як переходити до укладання. Найлегше це зробити, відділивши пасма на верхню та нижню половину за вухами. Це допоможе зробити зачіску більш об'ємною та переконатися, що всі локони вийшли.

Яких помилок під час накручування волосся варто уникати: дивіться відео

Також потрібна плойка правильного розміру. Багато хто бере плойку 36 чи 38 діаметру, думаючи, що вийдуть великі локони, але виходить рівне волосся, бо великий завиток не тримається. Краще взяти менший діаметр, адже потім локон розрівняється,

– пояснює Олександра, додаючи, що її улюблений діаметр – 32 міліметри.

Разом з тим вона звертає увагу на те, що накручувати потрібно не лише кінчики пасом. Щоб вийшов гарний об'єм, важливо прогрівати й прикореневу зону, формуючи завиток саме там.

Водночас ні в якому разі не потрібно збризкувати ще гарячі локони лаком. Слід дочекатися, коли вони остигнуть, адже інакше лак обтяжує волосся та сприяє його випрямленню. Крім того, засіб потрібно наносити невеликими дозами та вже після того, як локони розчесали.

Якщо врахувати усі ці нюанси, локони мають вийти стійкими та об'ємними.