Будуть триматися набагато довше: як правильно наносити парфуми

Кожній жінці хочеться, щоб її аромат тримався на тілі якомога довше. Результат залежить не від кількості нанесеного парфуму, а від того, як саме це робиться.

Важливу роль в нанесенні парфумів відіграє вибір точок пульсації, момент нанесення та навіть тип шкіри, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також 5 солодких ароматів, що закохують в себе: від них всі втрачають голову

Ідеальний час

Фахівці радять наносити парфум на тіло одразу після душу, на суху, але ще трохи вологу шкіру. Завдяки цьому способу вдасться глибше розкрити композицію. Щоб посилити аромат, його можна розпилити на одяг перед виходом.

Зволоження

Суха шкіра дуже швидко поглинає парфуми й не дає їм належно розкритися. Якщо нанести зволожувальний крем перед парфумами, то аромат на шкірі буде триматися довше. Щоб не порушити ароматичну композицію, краще використовувати креми без запаху. Найкраще парфуми наносити на точки пульсації: зап’ястя, шию, вуха.



Парфуми потрібно наносити правильно / Фото Pexels

Несподіване місце для аромату

Є одне несподіване, але ефектне місце для аромату – це пупок. Центральна частина тіла швидко нагрівається й сприяє активному розкриттю аромату. Нанесення парфуму в цю зону продовжить його звучання.

До слова, нещодавно ми розповіли про парфуми відомих жінок. У нашому матеріалі ви прочитаєте про аромати принцеси Діани, Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

Волосся

Звичайні парфуми здатні сушити волосся через високий вміст спирту. Втім, є спеціальні парфуми для волосся, які створені спеціально для локонів.

Шкіра або тканина

Аромат краще розкривається на шкірі, втім часом варто віддавати перевагу одягу. Найкраще тримають аромат натуральні тканини – шерсть чи бавовна. Синтетика, поліестер та нейлон лише спотворюють аромати.