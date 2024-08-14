Збираємо косметичку у подорож: 6 корисних порад для пакування

Сезон відпусток ще триває, тож вічне питання пакування косметики для подорожі залишається актуальним.

Як зібрати косметичку, аби мати все необхідне, а також не пошкодити улюблені засоби, розповідаємо далі.

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Інвестуйте в гарну косметичку

Основне – це мати надійне місце для зберігання косметики під час подорожі. Шукайте косметичку, яка є достатньо великою, щоб умістити всі необхідні речі, є герметичною, має відділи для організації та легко чиститься.

Крім того, гарним лайфхаком може бути пошук косметички 2 в 1. Придивіться до моделей, які можуть слугувати невеликим клатчем або вечірньою сумочкою. Так вийде зекономити місце у валізі.

Зберігайте пензлі та інструменти для макіяжу окремо

Пензлі для макіяжу – це чимала інвестиція, тому за ними варто уважно доглядати. Під час подорожі найкраще зберігати інструменти для макіяжу у спеціальному футлярі. Це допоможе захистити їх та зберегти речі у більш гарному стані.

Обирайте багатофункціональні засоби

Економія місця є обов’язковим елементом під час подорожі, тож варто звернути увагу на багатофункціональні продукти. Наприклад, бронзер, який можна використовуватися для контурингу, помаду, яка може перетворитися на рум'яна, чи одну палетку тіней, яку можна використовувати різними способами.

Запобігайте витіканню продуктів

Витік рідкої косметики може стати справжньою проблемою. Щоб її уникнути, наповнюйте пляшечки до половини та запаковуйте їх додатково у пакет. Так ви залишаєте простір і зменшуєте ймовірність протікання.

Захистіть делікатні засоби

Аби жоден улюблений твердий продукт не постраждав, ретельно запаковуйте делікатні речі. Найкраще зробити це за допомогою тонкої бульбашкової плівки або упаковуючи косметичку між одягом.

Візьміть пару речей для "особливих випадків"

Разом з основними засобами для макіяжу та догляду за шкірою варто взяти з собою кілька речей, які асоціюються з особливими випадками. Наприклад, яскраву губну помаду. Кілька таких продуктів не переобтяжать косметичку, але дозволять виглядати святково та яскраво.