Вирівнюємо засмагу швидко та легко: як прибрати сліди від купальника

Після відвідування пляжу ми часто помічаємо як наша шкіра отримує привабливий бронзовий відтінок. Нюанс лише в тому, що зони, де був купальник, так і залишаються без засмаги.

Характерні смужки від купальника на тілі приховати можна. І для цього зовсім непотрібно вдягатися в закритий одяг у літню спеку, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як зробити засмагу на тілі рівною?

Пілінг

Пілінг сприятиме тому, що ваша шкіра швидше оновиться. Водночас не варто розраховувати на миттєвий ефект. Тим більше непотрібно "начищати" шкіру до скрипу. Робіть пілінг буквально декілька разів на тиждень і слідкуйте за тим, щоб він не був агресивним. Тобто, не мав занадто грубих частинок.



Як зробити так, аби засмага стала рівномірною і не було слідів від купальника / Фото Pexels

Зауважте! Після пілінгу обов'язково зволожте шкіру.

Автозасмага

Ринок пропонує нам безліч видів автозасмаги. Вибирайте на свій смак.

Аби вирівняти засмагу цим способом потрібно:

зробити легкий пілінг перед нанесенням автозасмаги;

починати нанесення автозасмаги з сухих ділянок – лікті, коліна;

потім нанести засіб на світліші ділянки тіла;

обов'язково використати рукавички чи спонж при нанесенні автозасмаги, не забувати і про те, що цей засіб може "мазатись", тому варто захистити поверхні навколо.



Що зробити, аби не було нерівномірної засмаги / Фото Pexels

Зверніть увагу! Якщо ви боїтесь нанести надмірну кількість засобу, змішайте автозасмагу з молочком для тіла.

Косметика

Це найкращий спосіб, якщо вам потрібен гарний результат за декілька хвилин. Просто використайте бронзер та тональний крем на ділянках, які потрібно затемнити.

Важливо! Якщо ви вирішите вирівняти засмагу через похід в солярій будьте обережні. Адже ця процедура негативно впливає на шкіру.