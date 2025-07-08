Виправити макіяж легко: просто дотримуйтесь цих порад

Інколи буває так, що робиш красивий макіяж, а потім раптом помиляєшся. І от уже стрілка не така рівна і тон місцями пішов плямами.

Замість того, аби міцеляркою намагатися усе стерти і переробити, можна скористатися секретами візажистів. Майстри примудряються виправити свої помилки, буквально, декількома простими рухами, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Для того аби виправити ситуацію, вам знадобиться лише один девайс – щіточка для вій та брів. За допомогою цього інструменту можна підрівняти стрілки, покращити тон та прибрати туш, що осипалася.

Як прибрати сліди від туші

Почекайте поки туш трохи висохне. Потім припудріть місце забруднення. Далі очистіть цю зону за допомогою щіточки для вій та брів.

Як можна підкоригувати тональну основу

Інколи після нанесення тональної основи на шкірі стають помітнішими усі недоліки. Зокрема, лущення. Позбутися цього легко.

Для цього необхідно:

на ділянку шкіри, де видно лущення нанести трохи зволожувального засобу;

помасажувати цю точку щіточкою;

після цього протерти цю зону ватним диском чи серветкою і лише потім поновити тон.

Як підправити стрілки

Підправити стрілочки можна легко. Для цього необхідно підкоригувати кінчики за допомогою щіточки. Просто "підітріть" їх у потрібнішому місці.

Лайфхак! Зробити стрілочку рівнішою можна за допомогою невеликої кількості консилера та косого пензлика.