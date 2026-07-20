Якщо сиве волосся почало відростати або почали "лізти" непофарбовані корені, а під рукою немає спрею для швидкого маскування чи фарби, то в хід йдуть вже перевірені часом прийоми стилістів, пише Marie Claire.
Як швидко приховати відрослі корені: топ засобів
Контраст між відрослим корінням і основним кольором можна легко згладити без термінового фарбування. Ось кілька дієвих б'юті-хитрощів, на які ви витратите буквально 2 – 3 хвилини:
- змініть напрямок проділу. Як не дивно, але цей спосіб працює. Просто перекиньте проділ на інший бік або зробіть його трохи недбалим. У коренів волосся навіть можна трохи начесати. На певний час вам цього вистачить;
- скористайтеся сухим шампунем. Білий порошок у складі злегка освітлює темне коріння, а сам засіб дає об'єм і подовжує свіжість укладки;
- робіть плетіння та джгути. Коси (особливо вздовж лінії росту волосся) перекручують пасма різного кольору між собою. Це створює гарний перехід і ховає чітку межу;
- додайте об'єму та хвиль. Можна навіть зробити пляжні локони. Текстура й легкі хвилі чудово маскують контраст кольорів, на відміну від ідеально прямого волосся;
- доглядайте за корінням за допомогою арганової олії. Вона зміцнює й зволожує пасма, покращує їхню структуру та додає блиску без обтяження. Це допоможе відвернути увагу від контрасту відтінків. Купіть собі флакончик олійки й нехай стоїть у ванній на екстрений випадок.
Що допоможе приховати сиві коріння / фото Magnific
Від себе також додамо, що з прихованням сивого чи відрослого волосся чудово справляються різноманітні аксесуари: бандани, об'ємні шпильки, банти, пов'язки та обручі.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
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