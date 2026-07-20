Якщо сиве волосся почало відростати або почали "лізти" непофарбовані корені, а під рукою немає спрею для швидкого маскування чи фарби, то в хід йдуть вже перевірені часом прийоми стилістів, пише Marie Claire.

Як швидко приховати відрослі корені: топ засобів

Контраст між відрослим корінням і основним кольором можна легко згладити без термінового фарбування. Ось кілька дієвих б'юті-хитрощів, на які ви витратите буквально 2 – 3 хвилини:

змініть напрямок проділу. Як не дивно, але цей спосіб працює. Просто перекиньте проділ на інший бік або зробіть його трохи недбалим. У коренів волосся навіть можна трохи начесати. На певний час вам цього вистачить;

Як не дивно, але цей спосіб працює. Просто перекиньте проділ на інший бік або зробіть його трохи недбалим. У коренів волосся навіть можна трохи начесати. На певний час вам цього вистачить; скористайтеся сухим шампунем. Білий порошок у складі злегка освітлює темне коріння, а сам засіб дає об'єм і подовжує свіжість укладки;

Білий порошок у складі злегка освітлює темне коріння, а сам засіб дає об'єм і подовжує свіжість укладки; робіть плетіння та джгути. Коси (особливо вздовж лінії росту волосся) перекручують пасма різного кольору між собою. Це створює гарний перехід і ховає чітку межу;

Коси (особливо вздовж лінії росту волосся) перекручують пасма різного кольору між собою. Це створює гарний перехід і ховає чітку межу; додайте об'єму та хвиль . Можна навіть зробити пляжні локони. Текстура й легкі хвилі чудово маскують контраст кольорів, на відміну від ідеально прямого волосся;

. Можна навіть зробити пляжні локони. Текстура й легкі хвилі чудово маскують контраст кольорів, на відміну від ідеально прямого волосся; доглядайте за корінням за допомогою арганової олії. Вона зміцнює й зволожує пасма, покращує їхню структуру та додає блиску без обтяження. Це допоможе відвернути увагу від контрасту відтінків. Купіть собі флакончик олійки й нехай стоїть у ванній на екстрений випадок.



Що допоможе приховати сиві коріння / фото Magnific

Від себе також додамо, що з прихованням сивого чи відрослого волосся чудово справляються різноманітні аксесуари: бандани, об'ємні шпильки, банти, пов'язки та обручі.

До речі, нещодавно 24 Канал розповідав про трендові літні зачіски, які не треба укладати. Шукайте варіант для своєї форми обличчя.