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Lady Б'юті-тренди Такі нігті будуть хітом 2025 року: не пропустіть
2 березня, 16:00
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Такі нігті будуть хітом 2025 року: не пропустіть

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Мигдалеподібна форма нігтів стане трендом 2025 року.
  • Вона підходить для середніх та довгих нігтів.

Завдяки манікюру можна виразити свій настрій, додати цікавинку в образ і навіть зробити натяк. Цього року в тренді буде універсальна форма нігтів.

Трендом 2025 року стане мигдалеподібна форма. При чому, довжина нігтів не має значення, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Потрібно зауважити, що найкраще мигдалеподібна форма виглядає на середніх та довгих нігтях. Завдяки довжині, пальчики з таким манікюром виглядають витонченішими.

Аби зробити мигдалеподібну форму, нігті мають відрости щонайменше на 1 – 2 міліметри. Майстри кажуть, що найкраща довжина для створення такого манікюру – від 5 до 10 міліметрів.

Зверніть увагу! У англомовних джерелах така форма зустрічається під назвою Almond-Form.

Як зробити мигдалеподібну форму самостійно

Щоб зробити нігті мигдалеподібної форми, потрібно мати:

  • манікюрні ножиці чи кусачки (якщо ви хочете зменшити довжину нігтів);
  • засіб для видалення кутикули;
  • спеціальна паличка для відсунення кутикули;
  • масло для нігтів;
  • баф;
  • 2 пилочки: середньозерниста та дрібнозерниста.

Як підпиляти нігті, щоб зробити таку форму:

  1. Подумки розділіть ніготь на 2 і проявіть уявну лінію посередині.
  2. Починайте підпилювати ніготь з обох боків. Спочатку створіть форму за допомогою грубшої пилочки.
  3. Потім доведіть форму нігтя до ідеалу дрібнозернистою пилочкою.
  4. На кутикулу наносимо спеціальний засіб. Залишаємо на декілька хвилин.
  1. За допомогою спеціальної палочки приберіть кутикули, акуратно її зсуваючи.
  2. Бафом акуратно вирівняйте поверхню нігтя.
  3. Нанесіть на нігтики спеціальне масло і акуратно його втріть.