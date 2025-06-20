Аби прибрати плями від косметики, потрібно застосовувати індивідуальний підхід. Тобто, використовувати різні засоби для очищення речей, пише 24 Канал.
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Як прибрати з речей сліди від косметики
- Як вивести з одягу сліди помади та олійні текстури (бальзами, кремові рум'яна)
Щоб вивести такі засоби, спочатку треба "зняти" поверхневий шар з місця забруднення за допомогою шпателька чи ложки. Старайтесь не розмазувати.
Далі необхідно:
- нанести засіб для виведення жирних плям;
- залишити на 10 – 15 хвилин;
- попрати річ у теплій воді з пральним порошком.
Зверніть увагу! Якщо забруднення велике, цю процедуру потрібно буде повторити декілька разів.
Як відмити від речей помаду / Фото Pexels
- Як прибрати з речей тоналку
Алгоритм видалення такого засобу аналогічний:
- видаліть надлишки серветкою;
- витріть пляму міцелярною водою;
- нанесіть засіб для миття посуду і залиште на 10 – 15 хвилин;
- виперіть річ теплою водою.
Зауважте! Щоб видалення плями було ефективнішим можна спочатку попрати річ руками, а потім в машинці.
- Як прибрати з речей плями від сухих текстур
Аби прибрати сухі текстури, наприклад, пудру, потрібно:
- прибрати залишок засобу сухою рукою чи пилососом;
- нанести на пляму мильний розчин;
- випрати річ стандартно, як ви це робите зазвичай.
Важливо! Не мочіть сухі текстури одразу, інакше їх буде складно вивести.
Чим прибрати сліди туші з одягу / Фото Pexels
- Як вивести плями від підводки та туші
Ці плями вивести найскладніше. Що потрібно робити:
- обробіть пляму засобом для зняття макіяжу;
- спробуйте вивести пляму засобом для миття посуду;
- виперіть річ у теплій воді.