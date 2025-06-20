Аби прибрати плями від косметики, потрібно застосовувати індивідуальний підхід. Тобто, використовувати різні засоби для очищення речей, пише 24 Канал.

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Як прибрати з речей сліди від косметики

Як вивести з одягу сліди помади та олійні текстури (бальзами, кремові рум'яна)

Щоб вивести такі засоби, спочатку треба "зняти" поверхневий шар з місця забруднення за допомогою шпателька чи ложки. Старайтесь не розмазувати.

Далі необхідно:

нанести засіб для виведення жирних плям;

залишити на 10 – 15 хвилин;

попрати річ у теплій воді з пральним порошком.

Зверніть увагу! Якщо забруднення велике, цю процедуру потрібно буде повторити декілька разів.



Як відмити від речей помаду / Фото Pexels

Як прибрати з речей тоналку

Алгоритм видалення такого засобу аналогічний:

видаліть надлишки серветкою; витріть пляму міцелярною водою; нанесіть засіб для миття посуду і залиште на 10 – 15 хвилин; виперіть річ теплою водою.

Зауважте! Щоб видалення плями було ефективнішим можна спочатку попрати річ руками, а потім в машинці.

Як прибрати з речей плями від сухих текстур

Аби прибрати сухі текстури, наприклад, пудру, потрібно:

прибрати залишок засобу сухою рукою чи пилососом;

нанести на пляму мильний розчин;

випрати річ стандартно, як ви це робите зазвичай.

Важливо! Не мочіть сухі текстури одразу, інакше їх буде складно вивести.



Чим прибрати сліди туші з одягу / Фото Pexels

Як вивести плями від підводки та туші

Ці плями вивести найскладніше. Що потрібно робити: