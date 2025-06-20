Чтобы убрать пятна от косметики, нужно применять индивидуальный подход. То есть, использовать различные средства для очистки вещей, пишет 24 Канал.
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Как убрать с вещей следы от косметики
- Как вывести с одежды следы помады и масляные текстуры (бальзамы, кремовые румяна)
Чтобы вывести такие средства, сначала надо "снять" поверхностный слой с места загрязнения с помощью шпателя или ложки. Старайтесь не размазывать.
Далее необходимо:
- нанести средство для выведения жирных пятен;
- оставить на 10 – 15 минут;
- постирать вещь в теплой воде со стиральным порошком.
Обратите внимание! Если загрязнение большое, эту процедуру нужно будет повторить несколько раз.
Как отмыть от вещей помаду / Фото Pexels
- Как убрать с вещей тоналку
Алгоритм удаления такого средства аналогичный:
- удалите излишки салфеткой;
- вытрите пятно мицеллярной водой;
- нанесите средство для мытья посуды и оставьте на 10 – 15 минут;
- постирайте вещь теплой водой.
Обратите внимание! Чтобы удаление пятна было более эффективным можно сначала постирать вещь руками, а потом в машинке.
- Как убрать с вещей пятна от сухих текстур
Чтобы убрать сухие текстуры, например, пудру, нужно:
- убрать остаток средства сухой рукой или пылесосом;
- нанести на пятно мыльный раствор;
- постирать вещь стандартно, как вы это делаете обычно.
Важно! Не мочите сухие текстуры сразу, иначе их будет сложно вывести.
Чем убрать следы туши с одежды / Фото Pexels
- Как вывести пятна от подводки и туши
Эти пятна вывести сложнее всего. Что нужно делать:
- обработайте пятно средством для снятия макияжа;
- попробуйте вывести пятно средством для мытья посуды;
- постирайте вещь в теплой воде.