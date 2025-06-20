Чтобы убрать пятна от косметики, нужно применять индивидуальный подход. То есть, использовать различные средства для очистки вещей, пишет 24 Канал.

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Как убрать с вещей следы от косметики

Как вывести с одежды следы помады и масляные текстуры (бальзамы, кремовые румяна)

Чтобы вывести такие средства, сначала надо "снять" поверхностный слой с места загрязнения с помощью шпателя или ложки. Старайтесь не размазывать.

Далее необходимо:

нанести средство для выведения жирных пятен;

оставить на 10 – 15 минут;

постирать вещь в теплой воде со стиральным порошком.

Обратите внимание! Если загрязнение большое, эту процедуру нужно будет повторить несколько раз.



Как отмыть от вещей помаду / Фото Pexels

Как убрать с вещей тоналку

Алгоритм удаления такого средства аналогичный:

удалите излишки салфеткой; вытрите пятно мицеллярной водой; нанесите средство для мытья посуды и оставьте на 10 – 15 минут; постирайте вещь теплой водой.

Обратите внимание! Чтобы удаление пятна было более эффективным можно сначала постирать вещь руками, а потом в машинке.

Как убрать с вещей пятна от сухих текстур

Чтобы убрать сухие текстуры, например, пудру, нужно:

убрать остаток средства сухой рукой или пылесосом;

нанести на пятно мыльный раствор;

постирать вещь стандартно, как вы это делаете обычно.

Важно! Не мочите сухие текстуры сразу, иначе их будет сложно вывести.



Чем убрать следы туши с одежды / Фото Pexels

Как вывести пятна от подводки и туши

Эти пятна вывести сложнее всего. Что нужно делать: