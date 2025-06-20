Як вивести плями від косметики з одягу: ці методи гарантовано працюють

Багато жінок щоденно роблять макіяж. Через це, косметика доволі часто бруднить одяг. Деякі плями такого типу просто неможливо вивести стандартним пранням.

Аби прибрати плями від косметики, потрібно застосовувати індивідуальний підхід. Тобто, використовувати різні засоби для очищення речей, пише 24 Канал.

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Як прибрати з речей сліди від косметики

Як вивести з одягу сліди помади та олійні текстури (бальзами, кремові рум'яна)

Щоб вивести такі засоби, спочатку треба "зняти" поверхневий шар з місця забруднення за допомогою шпателька чи ложки. Старайтесь не розмазувати.

Далі необхідно:

нанести засіб для виведення жирних плям;

залишити на 10 – 15 хвилин;

попрати річ у теплій воді з пральним порошком.

Зверніть увагу! Якщо забруднення велике, цю процедуру потрібно буде повторити декілька разів.



Як відмити від речей помаду / Фото Pexels

Як прибрати з речей тоналку

Алгоритм видалення такого засобу аналогічний:

видаліть надлишки серветкою; витріть пляму міцелярною водою; нанесіть засіб для миття посуду і залиште на 10 – 15 хвилин; виперіть річ теплою водою.

Зауважте! Щоб видалення плями було ефективнішим можна спочатку попрати річ руками, а потім в машинці.

Як прибрати з речей плями від сухих текстур

Аби прибрати сухі текстури, наприклад, пудру, потрібно:

прибрати залишок засобу сухою рукою чи пилососом;

нанести на пляму мильний розчин;

випрати річ стандартно, як ви це робите зазвичай.

Важливо! Не мочіть сухі текстури одразу, інакше їх буде складно вивести.



Чим прибрати сліди туші з одягу / Фото Pexels

Як вивести плями від підводки та туші

Ці плями вивести найскладніше. Що потрібно робити: