Пілатес TRX допомагає швидко схуднути: ця практика вже підкорила тисячі дівчат

Дівчатам, які хочуть зміцнити м’язи й спалити калорії, варто скористатися пілатесом TRX. Ця практика вже почала завойовувати величезну кількість жінок.

Ця спортивна активність допомагає формувати м’язи та вдосконалювати фігуру, пише 24 Канал з посиланням на Cosopolitan. Пілатес на реформері чи силовий пілатес допомагають розвинути багато фізичних можливостей. Пілатес TRX ідеально підходить для швидкого схуднення.

Читайте також Варіанти тренувань під час відпустки: будьте у формі будь-де

Чим корисний пілатес TRX?

Тренування з підвісними петлями корисні тим, що задіюють глибоку роботу м’язів. Завдяки цьому покращується постава та збільшується м’язова сила. Практика сприяє розвитку гнучкості, залучаючи все тіло завдяки вправам на зміцнення корпуса.

Тренування включають вправи на прес й працюють з м’язами рук та ніг. Вид пілатесу добре підходить для тонізації фігури й спалювання калорій, тому за короткий період вдасться скинути вагу.

Для опанування дисципліни, варто почати з легкої розминки, щоб підготувати м’язи та суглоби. Після цього можна переходити до цільових вправ для зміцнення корпусу. Рухи пілатесу та використання строп покращують баланс та розтяжку.

Пілатес покращує загальний стан здоров’я, гнучкість, координацію, поставу та силу. Завдяки пілатесу навіть можна зменшити біль у спині та знизити стрес. Регулярні тренування впливають на гнучкість хребта та рухливість суглобів.

Спочатку основна мета пілатесу була спрямована на лікування та оздоровлення опорно-рухового апарату, тому заняття здатні знизити або зовсім прибрати біль у спині та шиї.