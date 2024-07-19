Найшвидша укладка: дівчина показала, як зробити локони за кілька хвилин

Здається, що для того, аби зробити гарну укладку, зокрема локони, потрібно витратити кілька годин. Однак це зовсім не так.

Як неймовірно гарно вкласти волосся за кілька хвилин та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.

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Як зробити швидку укладку

Тікток-блогерка Еббі Баффо, що має майже мільйон підписників, поділилась своїм рецептом найшвидшої та гарної укладки.

Усе, що потрібно зробити, за словами дівчини, – це відділити чубчик та зібрати інше волосся у високий хвіст. Його слід розділити на чотири частини. Кожну з них треба накрутити на стайлер та лишити на бігуді на кілька хвилин.

Як зробити укладку за кілька хвилин: дивіться відео

Поки локони остигають необхідно вкласти гривку. Її також слід накрутити та лишити кілька хвилин на бігуді.

Усе разом потрібно збризнути лаком та зняти бігуді.

У результаті після цих простих дій має вийти розкішна укладка з об'ємними локонами. що триматиметься увесь день.