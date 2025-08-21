Джинси – основний елемент гардероба кожної жінки. Але часто це виклик, коли мова йде про те, щоб зібрати з ними унікальний і вишуканий образ.

Тут у поміч француженки – першопрохідці моди, які пропонують цінні лайфхаки щодо стилізації джинсів. Редактори модного порталу Who What Wear зібрали цікаві образи, які можна легко повторити без виснажливого шопінгу, пише 24 Канал.

Як стильно носити джинси цієї осені?

Шкіряна куртка та ремінь

Експерти зі стилю рекомендують доповнити джинсові образи шкіряною курткою або подовженим жакетом, а не обмежуватися однотонним светром. Привернувши увагу до талії витонченим ременем, модники можуть досягти обтічного силуету.

У поєднанні з прямими джинсами цей ансамбль створює теплий і вишуканий образ, що робить його доречним як для повсякденних прогулянок, так і для професійних зустрічей.



Джинси можна вдало поєднати зі шкірянкою та ременем / Фото з інстаграму @annelauremeis

Сорочка з гольфом

Вже кілька сезонів поспіль стилісти рекомендують поєднувати класичну білу сорочку з контрастною водолазкою. Ця техніка багатошаровості не тільки підкреслює верхню частину тіла, але й чудово доповнює класичні джинси.



Сорочка з гольфом ідеально доповнить джинси / Фото з інстаграму @sylviemys_

Тренч і джемпер

Віддаючи належне позачасовій моді, француженки обирають класичний образ довгих нюдових тренчів у поєднанні з легкими светрами, заправленими в джинси. Хоча це поєднання може здатися простим, воно пропонує широкі можливості для творчості.



Тренч, джемпер і джинси – ідеальна стилізація / Фото з інстаграму @leasy_inparis

