В інстаграмі дизайнерка продемонструвала, що навіть у перші місяці материнства можна поєднати комфорт із жіночністю. Поки малюк спить у візочку, можна носити більш елегантні образи.

Наприклад, Світлана обрала чорну максісукню власного бренду BEVZA з квадратним вирізом, тонкими бретелями та фірмовою вишитою монограмою спереду. Образ вона доповнила чорними балетками, сонцезахисними окулярами в тон і заплела волосся в косу. Навіть візочок маленького Роберта гармонійно вписався в її total black look.

На прогулянку дизайнерка вирушила разом із чоловіком, колишнім міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном, а також старшими дітьми – Марком і Анною. Нині родина проживає у Великій Британії.

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