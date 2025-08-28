В осінню пору можна все частіше стикатися з електризацією одягу. На це впливають певні погодні умови, які погіршують статичне прилипання одягу деяких тканин. Позбутися неприємного магнічення одягу дуже просто, якщо використовувати кілька простих правил.

Електризація одягу стається тоді, коли тканина треться одна об одну чи об суху шкіру, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Намагніченість одягу стається тоді, коли тканина й шкіра обмінюються електронами й при повторному контакті кожен електрон має позитивний чи негативний зарад, притягуючись один до одного. Зменшити намагніченість можна завдяки кільком способам.

Як позбутися електризації одягу?

Зволожте приміщення

Статичне прилипання може зупинити обприскування речей водою з пульверизатора. В іншому випадку тканину можна промокнути вологою ганчіркою чи паперовим рушником.

Проведіть металевою вішалкою

Дротяною вішалкою потрібно пройтися між одягом, який «липне» один до одного. Таким чином вдасться розбити заряд, який утримує їх разом.

Використовуйте лак для волосся

Лак для волосся має в складі інгредієнти, які усунуть статичну електрику на одязі. Потрібно трішки обприскати внутрішню частину речей на відстані 60 сантиметрів.



Поради допоможуть позбутися електризації одягу / Фото Pexels

Придбати спрей для зменшення статичної електрики

У магазинах є спеціальні засоби, які зменшують статичну електрику та нейтралізують електричні заряди. Такі засоби добре працюють та захищають тканину від електризації.

Сушіть одяг на повітрі

Коли одяг сушиться в сушильній машині, то створюється статична електрика в одязі через тертя механічної дії. Для уникнення електризації, одяг потрібно сушити на мотузці.

Додавайте оцет до циклу полоскання

Зменшити наелектризованість одягу можна завдяки додаванню половини склянки оцту до циклу ополіскування. Оцет вимиває мильні залишки та розслаблює волокна, які не будуть злипатися в сушильній машині.