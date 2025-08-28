В осеннюю пору можно все чаще сталкиваться с электризацией одежды. На это влияют определенные погодные условия, которые усугубляют статическое прилипание одежды некоторых тканей. Избавиться от неприятного магнитирования одежды очень просто, если использовать несколько простых правил.

Электризация одежды происходит тогда, когда ткань трется друг о друга или о сухую кожу, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Читайте также Как вывести запах сырости из шкафа: результатом все будут поражены

Намагниченность одежды происходит тогда, когда ткань и кожа обмениваются электронами и при повторном контакте каждый электрон имеет положительный или отрицательный заряд, притягиваясь друг к другу. Уменьшить намагниченность можно благодаря нескольким способам.

Как избавиться от электризации одежды?

Увлажните помещение

Статическое прилипание может остановить опрыскивание вещей водой из пульверизатора. В противном случае ткань можно промокнуть влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Проведите металлической вешалкой

Проволочной вешалкой нужно пройтись между одеждой, которая "липнет" друг к другу. Таким образом удастся разбить заряд, который удерживает их вместе.

Используйте лак для волос

Лак для волос имеет в составе ингредиенты, которые устранят статическое электричество на одежде. Нужно немного опрыскать внутреннюю часть вещей на расстоянии 60 сантиметров.



Советы помогут избавиться от электризации одежды / Фото Pexels

Купить спрей для уменьшения статического электричества

В магазинах есть специальные средства, которые уменьшают статическое электричество и нейтрализуют электрические заряды. Такие средства хорошо работают и защищают ткань от электризации.

Сушите одежду на воздухе

Когда одежда сушится в сушильной машине, то создается статическое электричество в одежде из-за трения механического воздействия. Для избежания электризации, одежду нужно сушить на веревке.

Добавляйте уксус в цикл полоскания

Уменьшить наэлектризованность одежды можно благодаря добавлению половины стакана уксуса в цикл ополаскивания. Уксус вымывает мыльные остатки и расслабляет волокна, которые не будут слипаться в сушильной машине.