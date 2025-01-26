Вивести пляму з білої сукні легко, якщо знати цей спосіб

Багато людей бояться вдягати білий одяг через те, що він легко забруднюється. До того ж вивести плями повністю з такого кольору не завжди вдається.

Насправді щоб вивести пляму з білого одягу, достатньо лише обрати правильний засіб. Найкращим варіантом буде саме кисневий порошок, пише 24 Канал.

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Які плями виводить кисневий порошок

Кисневий порошок здатен вивести навіть найскладніші плями. У тому числі вино, жир та сліди ягід.

Довідка: Кисневий порошок – це перкарбонат натрію, який виглядає як невеликі гранули білого кольору.



Чим вивести пляму з білого/ Фото Pexels

Однак, потрібно враховувати, що він має доволі агресивну дію, тому не варто його використовувати для:

делікатних тканин;

виробів, що мають декоративні елементи, що можуть постраждати внаслідок впливу засобу.

Зверніть увагу! Однією з основних переваг кисневого порошку є те, що цей засіб абсолютно екологічний і безпечний для людини, до того ж він не має різкого запаху.

Як вивести плями за допомогою кисневого порошку

Метод виведення плями залежить від того, як саме ви плануєте прати. Якщо прання відбувається у машинці, потрібно додати засіб у спеціальний відсік, або безпосередньо у її барабан. Вистачить декількох столових ложок порошку.



Чи можна прати з кисневим порошком в машинці / Фото Pexels

У випадку, якщо ви перете руками, схема дещо інша. Спочатку потрібно зробити спеціальний розчин, у пропорції орієнтовно: 2 столові ложки кисневого порошку на 5 літрів води. Потім необхідно замочити у цьому річ. І лише після цього прати.

Зауважте! Потрібно враховувати температурний режим при якому відбувається прання. Найчастіше цей порошок починає працювати щонайменше при 40 градусах. Однак, варто звертати увагу на особливості засобу, зазначені на упаковці.