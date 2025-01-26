Як зміцнити нігті в домашніх умовах лише за 15 хвилин в день
- Для зміцнення нігтів вдома можна використовувати олійні, соляні та трав'яні ванночки.
- Ванночки допомагають покращити стан нігтів.
Аби зміцнити нігті, непотрібно ходити в салон. Зробити це можна і в домашні умовах.
Першочергово, проблеми з нігтями можуть бути через нестачу певних вітамінів, сильний стрес чи недосип. Саме тому потрібно попередньо звернутися до лікаря, щоб процес відновлення відбувався ефективніше, пише 24 Канал.
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Як покращити стан нігтів
Щоб покращити стан нігтів, можна робити спеціальні ванночки.
- Олійні ванночки
Для цього вам потрібні ефірна олія, тепла вода та ємність, куди ви зможете помістити пальчики. Процедура триває орієнтовно 15 хвилин. Просто налийте воду у ємність і додайте декілька крапель олії.
Як покращити стан нігтів за 15 хвилин в день / Фото Pexels
Потримайте руку у цьому розчині, потім промокніть її паперовим рушником. Головне, не змивайте, дайте олійці вбратися у шкіру.
- Соляні ванночки
Для того, аби зробити цю ванночку потрібно додати у воду морську сіль і ефірну олію. Залиште руку у цьому розчині на 15 – 20 хвилин.
Що робити, аби нігті буди міцними / Фото Pexels
Зверніть увагу! Після закінчення процедури, добре вимийте руки від солі. Нанесіть зволожуючий крем.
- Трав'яні ванночки
Щоб приготувати цю ванночку, потрібні сушені трави. Найкраще для цього підійдуть:
- кропива;
- ромашка;
- шавлія.
Чи можна зміцнити нігті вдома / Фото Pexels
Готуємо трав'яний відвар. Для цього змішуємо 2 столові ложки сушеної трави (на ваш вибір) з гарячою водою. Добре перемішуємо і охолоджуємо. Потім отриманий відвар потрібно процідити.
Коли усе буде готово, занурюємо наші ручки у цю рідину на 15 – 20 хвилин. Після такої ванночки не тільки нігті, а і шкіра рук скажуть вам "дякую".