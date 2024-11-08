Не викидайте: блогерка розповіла, як врятувати розтягнуту футболку

Через постійне прання, неправильне одягання чи поганий матеріал, комірець на футболці може розтягнутися, втім викидати річ не потрібно. Виявляється, що є спосіб, який допоможе їй повернути попередній вигляд.

Розтягнута горловина може зіпсувати вигляд улюбленої футболки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової. Така проблема є досить поширеною, втім сильно перейматися цим не варто, оскільки все можна дуже просто й легко виправити.

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Як врятувати розтягнуту футболку

Блогерка розповіла, що потрібно взяти гумку для волосся та зав’язати її трохи нижче комірця. Далі потрібно закип’ятити футболку й опустити комір всередину на 2 хвилини. Якщо гумка розтягнулася після футболки, то її теж можна закинути в окріп для того, щоб вона стягнулася.

Дівчина навіть показала результат після такого лайфхаку. Футболка справді стала виглядати, наче нова, а комірець більше не виглядав розтягнутим.

Лайфхак з відновленням футболки: дивіться відео

Є ще один спосіб, який допоможе виправити ситуацію. Футболку спочатку треба випрати, а тоді розкласти на рівній поверхні й на краї горловини поставити кілька кубиків льоду й залишити на вбранні на деякий час. Завдяки цьому способу бавовняні волокна стануть твердими й будуть добре тримати форму.

Мокру футболку треба розправити й попрасувати горловину праскою, щоб вона розправилася. Втім прасувати треба лише горловину, а футболка має висушитися в такому положенні, лежачи на столі. Якщо її повісити, то вона має всі шанси знову розтягнутися. Після висихання її треба всю пропрасувати й вона знову буде виглядати як нова.