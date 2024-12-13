Манікюр дорогої жінки: 5 кольорів лаків для нігтів, які розкішно виглядають

Акуратний та стильний манікюр є ключовим в образі кожної дівчини. Колір лаку свідчить не лише про її вподобання, але й про певний статус. Є базові відтінки нігтів, а є такі, які виглядають дорого й підходять для жінок, які завжди люблять вишукано виглядати.

Будь-який майстер манікюру назве вам п’ятірку найпопулярніших кольорів нігтів, які завжди були в моді, є та будуть залишатися, пише 24 Канал. Важливо лише не додавати ніяких малюнків, щоб не здешевити нігті.

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Представлені нами варіанти підійдуть не лише для якоїсь певної пори, а для всіх місяців, оскільки вони не залежать від сезонів.

Французький манікюр

Цей манікюр завжди роблять успішні та багаті жінки. Френч обожнюють всі – від Дженніфер Лопес й Белли Хадід до українських знаменитостей, інфлюенсерів та модниць. Френч підходить для будь-якого випадку – від офісного стилю до святкових заходів. Він однаково красиво виглядає на коротких чи довгих нігтях різної форми.



Манікюр, який дорого виглядає / Фото Pinterest

Червоний

Не всі люблять яскраві нігті, втім червоний манікюр має розкішний та дорогий вигляд. У такому кольорі манікюр є охайним та доглянутим, а позаяк червоний – це класика, тож пасує до будь-якого образу. Червоний лак асоціюється з витонченістю та розкішшю, залишаючись найпопулярнішим у світі.



Манікюр, який дорого виглядає / Фото Pinterest

Молочний

Іноді білий манікюр є дещо різким, тому дівчата вдаються до молочного лаку на нігтях, який виглядає свіжо та елегантно. Колір ідеально гармоніює з будь-яким вбранням, тож лише підкреслить багату естетику.



Манікюр, який дорого виглядає / Фото Pinterest

Чорний

Такий колір лаку пасує до будь-якого вбрання та стилю. Чорний колір асоціюється з впевненістю, силою, незалежністю та елегантністю жінки. Варто зазначити, що чорний манікюр часто зустрічається на подіумах, в кіно чи у виходах знаменитостей.



Манікюр, який дорого виглядає / Фото Pinterest

Бежевий

Ніжний відтінок ідеально підходить для тих жінок, які хочуть мати мінімалістичний вигляд та не привертати до себе занадто багато уваги. Бежевий манікюр однаково підійде для вечірнього виходу чи повсякденних прогулянок.



Манікюр, який дорого виглядає / Фото Pinterest