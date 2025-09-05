Цієї осені в моду увійде особливий колір волосся, який має ефективне поєднання глибокого коричневого та димчастого відтінку. Колористи зазначають, що відтінок Smoked Suede Brunette може стати неймовірно затребуваним.

Новий колір волосся вдало підкреслює природність волосся, тож зачіска стане не лише елегантною, але й стильною, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Який відтінок волосся буде в моді восени?

Фахівці зазначають, що саме цей тон стане культовим, оскільки цього року цінуються м’які акценти й витончені деталі. Різкі контрасти чи складні техніки фарбування вже не актуальні.

Коричневий знову в моді, але не банальний, а легкий холодний півтон з димчастою текстурою та м’яким відтінком. Відтінок не кидається в очі, а гармонійно доповнює будь-який образ.

Відтінок Smoked Suede Brunette пасуватиме кожній жінці та надасть волоссю сяючого й доглянутого вигляду. Колір стає універсальним через суміш шоколадної глибини та димчастих переливів. Під час руху він красиво розкривається, додаючи природну динаміку.

Перевагою цього відтінку є практичність, оскільки колір не потребує постійного оновлення. Відросле коріння має цілком природний вигляд. Перукарі зазначають, що він гарно виглядає на прямому й хвилястому волоссі. Пасує до будь-якого тону шкіри та кольору очей.

Які зачіски осені є найкращими?