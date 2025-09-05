Найкрасивіший колір волосся на осінь-2025: відтінок, від якого всі шаленіють
- Восени 2025 року модним кольором волосся стане Smoked Suede Brunette, який комбінує глибокий коричневий та димчастий відтінки.
- Цей відтінок є універсальним, підходить для будь-якого типу волосся та кольору шкіри, і не потребує частого оновлення.
- Серед модних зачісок осені 2025 – короткі стрижки, такі як класичний боб, V-подібний зріз та шеггі з чубчиком.
Цієї осені в моду увійде особливий колір волосся, який має ефективне поєднання глибокого коричневого та димчастого відтінку. Колористи зазначають, що відтінок Smoked Suede Brunette може стати неймовірно затребуваним.
Новий колір волосся вдало підкреслює природність волосся, тож зачіска стане не лише елегантною, але й стильною, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.
Який відтінок волосся буде в моді восени?
Фахівці зазначають, що саме цей тон стане культовим, оскільки цього року цінуються м’які акценти й витончені деталі. Різкі контрасти чи складні техніки фарбування вже не актуальні.
Коричневий знову в моді, але не банальний, а легкий холодний півтон з димчастою текстурою та м’яким відтінком. Відтінок не кидається в очі, а гармонійно доповнює будь-який образ.
Відтінок Smoked Suede Brunette пасуватиме кожній жінці та надасть волоссю сяючого й доглянутого вигляду. Колір стає універсальним через суміш шоколадної глибини та димчастих переливів. Під час руху він красиво розкривається, додаючи природну динаміку.
Перевагою цього відтінку є практичність, оскільки колір не потребує постійного оновлення. Відросле коріння має цілком природний вигляд. Перукарі зазначають, що він гарно виглядає на прямому й хвилястому волоссі. Пасує до будь-якого тону шкіри та кольору очей.
Які зачіски осені є найкращими?
- Восени будуть модні короткі стрижки, включаючи класичний боб, V-подібний зріз та шеггі з чубчиком.
- Рекомендовані зачіски – структуровані шари, прямі структуровані стрижки, об'ємне укладання для різних типів волосся.
