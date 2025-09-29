5 наймодніших сумок осені: вони повинні довершувати ваші образи
- Цього осіннього сезону в моді будуть контрастні, хутряні сумки, з овчиною, фурнітурою та цікавими ручками.
- Популярними стануть сумки з поношеною шкірою, принтовані аксесуари, а також моделі з пряжками та ремінцями.
Сумка є одним із найголовніших аксесуарів до будь-яких наших образів. З настанням осені в моду входять інші моделі сумок, тому варто літні сумки замінити на інші варіанти, які краще пасуватимуть до тренчів та пальт.
Сумка є продовженням вашого вбрання, тому перед тим, як вирушати на пошуки нових аксесуарів, пропонуємо переглянути список 5 найкращих сумок на осінній сезон, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
Які сумки в моді восени?
Цього сезону модними будуть контрастні сумки, хутряні, з овчиною, фурнітурою й пряжками та з цікавими ручками, які надають аксесуарам вишуканішого образу.
Шкіряна поношена сумка
Сумка з поношеною на вигляд шкірою виглядатиме доволі сучасно й модно. Тепер ідеальна глянцева шкіра більше не в моді. Аксесуар повинен бути таким, наче його носили багато років тому.
Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest
Пряжки й ремінці
Фурнітура на сумці – новий зухвалий штрих, який не варто обходити увагою. Аксесуари декоровані різними ремінцями – головний тренд осені.
Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest
Принтовані сумки
У більшості з нас в арсеналі є сумки класичних кольорів, але вже цього сезону варто звертати увагу на принтовані аксесуари, які чудово урізноманітнять однотонне пальто чи тренч.
Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest
Хутряні сумки
З настанням перших морозів у моду увійдуть хутряні сумки. Вони вдало пасуватимуть до дублянок та шуби. Якщо хочете створити цікавий акцент – зверніть увагу на сумки у формі кролика чи якоїсь ще цікавої іграшки.
Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest
Сумка з ручкою
Не завжди сумки повинні бути практичними й функціональними. Красивий вигляд мають аксесуари з верхніми ручками, які створюють цікавий акцент. Такі сумки чудово підійдуть для особливих випадків.
Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest
Без яких сумок ще нам не обійтися восени?
Персональна стилістка Юлія розповіла у своєму інстаграмі про 3 сумки, які потрібні всім дівчатам в осінньо-зимовому гардеробі. За її словами, в моді цього року сумка-тоут, крос-болі та одна акцентна сумка, яка буде вдало виділятися в образі.
Які кольори сумок в моді?
- Цієї осені в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.
- Сумки цих кольорів вдало поєднуються з різними елементами верхнього одягу, додаючи образу глибини та елегантності.
