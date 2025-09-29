Сумка є одним із найголовніших аксесуарів до будь-яких наших образів. З настанням осені в моду входять інші моделі сумок, тому варто літні сумки замінити на інші варіанти, які краще пасуватимуть до тренчів та пальт.

Сумка є продовженням вашого вбрання, тому перед тим, як вирушати на пошуки нових аксесуарів, пропонуємо переглянути список 5 найкращих сумок на осінній сезон, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які сумки в моді восени?

Цього сезону модними будуть контрастні сумки, хутряні, з овчиною, фурнітурою й пряжками та з цікавими ручками, які надають аксесуарам вишуканішого образу.

Шкіряна поношена сумка

Сумка з поношеною на вигляд шкірою виглядатиме доволі сучасно й модно. Тепер ідеальна глянцева шкіра більше не в моді. Аксесуар повинен бути таким, наче його носили багато років тому.



Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest

Пряжки й ремінці

Фурнітура на сумці – новий зухвалий штрих, який не варто обходити увагою. Аксесуари декоровані різними ремінцями – головний тренд осені.



Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest

Принтовані сумки

У більшості з нас в арсеналі є сумки класичних кольорів, але вже цього сезону варто звертати увагу на принтовані аксесуари, які чудово урізноманітнять однотонне пальто чи тренч.



Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest

Хутряні сумки

З настанням перших морозів у моду увійдуть хутряні сумки. Вони вдало пасуватимуть до дублянок та шуби. Якщо хочете створити цікавий акцент – зверніть увагу на сумки у формі кролика чи якоїсь ще цікавої іграшки.



Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest

Сумка з ручкою

Не завжди сумки повинні бути практичними й функціональними. Красивий вигляд мають аксесуари з верхніми ручками, які створюють цікавий акцент. Такі сумки чудово підійдуть для особливих випадків.



Красиві сумки на осінь / Фото Pinterest

Без яких сумок ще нам не обійтися восени?

Персональна стилістка Юлія розповіла у своєму інстаграмі про 3 сумки, які потрібні всім дівчатам в осінньо-зимовому гардеробі. За її словами, в моді цього року сумка-тоут, крос-болі та одна акцентна сумка, яка буде вдало виділятися в образі.

