5 самых модных сумок осени: они должны довершать ваши образы
- В этом осеннем сезоне в моде будут контрастные, меховые сумки, с овчиной, фурнитурой и интересными ручками.
- Популярными станут сумки с поношенной кожей, принтованные аксессуары, а также модели с пряжками и ремешками.
Сумка является одним из главных аксессуаров к любым нашим образам. С наступлением осени в моду входят другие модели сумок, поэтому стоит летние сумки заменить на другие варианты, которые лучше подойдут к тренчам и пальто.
Сумка является продолжением вашего наряда, поэтому перед тем, как отправляться на поиски новых аксессуаров, предлагаем посмотреть список 5 лучших сумок на осенний сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
Какие сумки в моде осенью?
В этом сезоне модными будут контрастные сумки, меховые, с овчиной, фурнитурой и пряжками и с интересными ручками, которые придают аксессуарам более изысканный образ.
Кожаная поношенная сумка
Сумка с поношенной на вид кожей будет выглядеть довольно современно и модно. Теперь идеальная глянцевая кожа больше не в моде. Аксессуар должен быть таким, как будто его носили много лет назад.
Красивые сумки на осень / Фото Pinterest
Пряжки и ремешки
Фурнитура на сумке – новый дерзкий штрих, который не стоит обходить вниманием. Аксессуары декорированы различными ремешками – главный тренд осени.
Красивые сумки на осень / Фото Pinterest
Принтованные сумки
У большинства из нас в арсенале есть сумки классических цветов, но уже в этом сезоне стоит обращать внимание на принтованные аксессуары, которые прекрасно разнообразят однотонное пальто или тренч.
Красивые сумки на осень / Фото Pinterest
Меховые сумки
С наступлением первых морозов в моду войдут меховые сумки. Они удачно подойдут к дубленкам и шубам. Если хотите создать интересный акцент – обратите внимание на сумки в форме кролика или какой-то еще интересной игрушки.
Красивые сумки на осень / Фото Pinterest
Сумка с ручкой
Не всегда сумки должны быть практичными и функциональными. Красивый вид имеют аксессуары с верхними ручками, которые создают интересный акцент. Такие сумки прекрасно подойдут для особых случаев.
Красивые сумки на осень / Фото Pinterest
Без каких сумок еще нам не обойтись осенью?
Персональный стилист Юлия рассказала в своем инстаграме о 3 сумках, которые нужны всем девушкам в осенне-зимнем гардеробе. По ее словам, в моде в этом году сумка-тоут, кросс-боли и одна акцентная сумка, которая будет удачно выделяться в образе.
Какие сумки приобрести в этом сезоне: смотрите видео
Какие цвета сумок в моде?
- Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, таких как оливково-зеленый, белый (ванильный), розовый, блестящий черный и коричневый.
- Сумки этих цветов удачно сочетаются с различными элементами верхней одежды, добавляя образу глубины и элегантности.
