Італійська акторка Моніка Беллуччі 30 вересня святкує День народження. Напередодні свята познайомимо вас з найкрасивішими зачісками акторки, кожна з яких по різному розкривала її жіночність.

Чимало виходів Моніки Беллуччі на червону доріжку стають темою для обговорень, а деякі з них закарбовуються в пам’яті прихильників, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Розкішними залишаються не лише образи акторки, але і її різні зачіски й стрижки. За 60 років Моніка приміряла чимало різних варіантів зачісок, які найбільше всім запам’яталися.

Як виглядали різні зачіски Моніки Беллуччі?

Відполіроване гладке волосся – 2000 рік

Ідеально рівне волосся – це класика, яка завжди буде актуальною. Гладкі й відполіровані пасма в поєднанні зі смокінгом й білою сорочкою мають вишуканий офісний look. Стрижка й образ Моніки, якому 25 років, досі залишається актуальним.



Недбалий чубчик – 2005 рік

Кожна зірка хоча б раз у житті пробувала стрижку із чубчиком, тож Моніка Беллуччі – не виняток. Вільний чубчик з густим довгим волоссям мав красивий та невимушений вигляд.

Каре – 2018 рік

Стрижка акторки завжди буде в моді. Актуальне каре підходить для жінок різного віку та під різні типи обличчя. Така класична зачіска неймовірно личила італійській іконі стилю у 2018 році.



Короткий боб – 2018 рік

Боб трохи нижче вилиць здатен одразу привернути увагу. Стрижка чудово підкреслює нижній овал обличчя й пасує багатьом жінкам після 30 років.



Шеггі – 2020 рік

Текстурна й багатошарова стрижка з рваними кінчиками створює ефект недбалості, тож додала Моніці бажаного об’єму. Дещо скуйовджені пасма й чубчик – найкращий варіант стрижки для жінок після 55 років.



Які секрети краси варто знати від Моніки Беллуччі?

Головний секрет краси Моніки Беллуччі – простота й натуральність, пише Elle. Акторка робить маску для волосся ще за маминим рецептом, а шампунь розбавляє мінеральною водою. Шкіру знаменитість живить маскою з авокадо та мигдальної олії й вершків. Моніка добре харчується, плаває, займається йогою, пілатесом й робить щоранку зарядку.