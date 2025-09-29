Укр Рус
Lady Бьюти-тренды 5 самых красивых причесок Моники Беллуччи: они вошли в историю
29 сентября, 21:54
3

5 самых красивых причесок Моники Беллуччи: они вошли в историю

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Моника Беллуччи на протяжении своей карьеры примеряла разные прически, от гладких волос в 2000 году до текстурной стрижки шегги в 2020 году.
  • Ее прически, такие как каре и короткий боб, остаются актуальными и подчеркивают ее стильность и женственность.

Итальянская актриса Моника Беллуччи 30 сентября празднует День рождения. Накануне праздника познакомим вас с самыми красивыми прическами актрисы, каждая из которых по разному раскрывала ее женственность.

Немало выходов Моники Беллуччи на красную дорожку становятся темой для обсуждений, а некоторые из них запечатлеваются в памяти поклонников, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Стрижки, которые способны омолодить на 15 лет: варианты, которые подойдут всем женщинам

Роскошными остаются не только образы актрисы, но и ее различные прически и стрижки. За 60 лет Моника примерила немало разных вариантов причесок, которые больше всего всем запомнились.

Как выглядели разные прически Моники Беллуччи?

Отполированные гладкие волосы – 2000 год

Идеально ровные волосы – это классика, которая всегда будет актуальной. Гладкие и отполированные пряди в сочетании со смокингом и белой рубашкой имеют изысканный офисный look. Стрижка и образ Моники, которому 25 лет, до сих пор остается актуальным.


Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Небрежная челка – 2005 год

Каждая звезда хотя бы раз в жизни пробовала стрижку с челкой, поэтому Моника Беллуччи – не исключение. Свободная челка с густыми длинными волосами выглядела красиво и непринужденно.

Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Каре – 2018 год

Стрижка актрисы всегда будет в моде. Актуальное каре подходит для женщин всех возрастов и под разные типы лица. Такая классическая прическа невероятно подходила итальянской иконе стиля в 2018 году.


Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Короткий боб – 2018 год

Боб чуть ниже скул способен сразу привлечь внимание. Стрижка прекрасно подчеркивает нижний овал лица и подходит многим женщинам после 30 лет.


Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Шегги – 2020 год

Текстурная и многослойная стрижка с рваными кончиками создает эффект небрежности, поэтому добавила Монике желаемого объема. Несколько взъерошенные пряди и челка – лучший вариант стрижки для женщин после 55 лет.


Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Какие секреты красоты стоит знать от Моники Беллуччи?

Главный секрет красоты Моники Беллуччи – простота и натуральность, пишет Elle. Актриса делает маску для волос еще по маминому рецепту, а шампунь разбавляет минеральной водой. Кожу знаменитость питает маской из авокадо и миндального масла и сливок. Моника хорошо питается, плавает, занимается йогой, пилатесом и делает каждое утро зарядку.

Частые вопросы

Какие прически Моники Беллуччи стали самыми известными?

Среди самых известных причесок Моники Беллуччи - отполированные гладкие волосы с 2000 года, небрежная челка с 2005 года, каре и короткий боб с 2018 года, а также шегги с 2020 года.

Что делает прически Моники Беллуччи такими популярными?

Прически Моники Беллуччи выделяются своей классичностью, изысканностью и способностью подходить женщинам всех возрастов - от идеально ровных волос до текстурной шегги, каждый образ имеет свою уникальную привлекательность.

Подходят ли прически Моники Беллуччи для разных типов лица?

Так, прически Моники Беллуччи, такие как каре и короткий боб, подходят для женщин с разными типами лица, что делает их универсальными и модными выбором для многих.