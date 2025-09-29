Немало выходов Моники Беллуччи на красную дорожку становятся темой для обсуждений, а некоторые из них запечатлеваются в памяти поклонников, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Роскошными остаются не только образы актрисы, но и ее различные прически и стрижки. За 60 лет Моника примерила немало разных вариантов причесок, которые больше всего всем запомнились.

Как выглядели разные прически Моники Беллуччи?

Отполированные гладкие волосы – 2000 год

Идеально ровные волосы – это классика, которая всегда будет актуальной. Гладкие и отполированные пряди в сочетании со смокингом и белой рубашкой имеют изысканный офисный look. Стрижка и образ Моники, которому 25 лет, до сих пор остается актуальным.



Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Небрежная челка – 2005 год

Каждая звезда хотя бы раз в жизни пробовала стрижку с челкой, поэтому Моника Беллуччи – не исключение. Свободная челка с густыми длинными волосами выглядела красиво и непринужденно.

Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Каре – 2018 год

Стрижка актрисы всегда будет в моде. Актуальное каре подходит для женщин всех возрастов и под разные типы лица. Такая классическая прическа невероятно подходила итальянской иконе стиля в 2018 году.



Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Короткий боб – 2018 год

Боб чуть ниже скул способен сразу привлечь внимание. Стрижка прекрасно подчеркивает нижний овал лица и подходит многим женщинам после 30 лет.



Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Шегги – 2020 год

Текстурная и многослойная стрижка с рваными кончиками создает эффект небрежности, поэтому добавила Монике желаемого объема. Несколько взъерошенные пряди и челка – лучший вариант стрижки для женщин после 55 лет.



Красивые прически Моники Беллуччи / Фото Pinterest

Какие секреты красоты стоит знать от Моники Беллуччи?

Главный секрет красоты Моники Беллуччи – простота и натуральность, пишет Elle. Актриса делает маску для волос еще по маминому рецепту, а шампунь разбавляет минеральной водой. Кожу знаменитость питает маской из авокадо и миндального масла и сливок. Моника хорошо питается, плавает, занимается йогой, пилатесом и делает каждое утро зарядку.