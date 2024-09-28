Кілька простих домашніх речей допоможуть повернути білизну речам не гірше, ніж хімічні засоби, пише Lady 24. Їх вже перевірили досвідчені домогосподині, тож спробуємо їх розповісти й вам.

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Сода

У 5 літрах теплої води розчиніть 5 столових ложок соди. У цьому розчині треба замочити речі на 3 години, прополоскати та випрати звичним способом.

Борна кислота

Вона підійде для синтетики та бавовняних тканин. Кілька ложок борної кислоти треба додати до 2 літрів теплої води. Ці речі треба залишити в розчині на 2 години. Господині кажуть, що завдяки цьому способу можна відбілити посірілі речі.

Лимонна кислота

Речі замочіть в лимонній кислоті на 2 – 3 години, а далі виперіть звичайним для вас способом.



Білі речі можна відіпрати в домашніх умовах / Фото Pexels

Господарське мило з содою

Речі треба натерти господарським милом та замочити в теплій воді. Далі додайте 2 ложки соди та залишіть на 2 години, добре все перемішавши. Мило з содою здатні виїсти жовтизну.

Нашатирний спирт і перекис водню

Дві столові ложки перекису водню треба змішати з одною столовою ложкою нашатирного спирту. Цю суміш розчиніть в 5 літрах води. Нагрійте розчин до 70 градусів, замочіть одяг на 3 години та виперіть речі звичним для вас способом.

Аспірин

У 5 літрах води треба розчинити 5 таблеток аспірину. Занурте одяг в розчин на 6 годин, а потім виперіть у пральній машинці.

Гірчиця

Цей спосіб підійде для старих плям, які важко вивести звичайними миючими засобами. У 2 літрах води розведіть 2 ложки гірчиці та замочіть в рідині речі на ніч. Після цього одяг треба сполоснути та вкинути прати. Щоб посилити ефект, гірчицю можна додати до порошку під час прання в машинці.