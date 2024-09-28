Несколько простых домашних вещей помогут вернуть белизну вещам не хуже, чем химические средства, пишет Lady 24. Их уже проверили опытные домохозяйки, поэтому попробуем их рассказать и вам.

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Сода

В 5 литрах теплой воды растворите 5 столовых ложек соды. В этом растворе надо замочить вещи на 3 часа, прополоскать и постирать привычным способом.

Борная кислота

Она подойдет для синтетики и хлопчатобумажных тканей. Несколько ложек борной кислоты надо добавить к 2 литрам теплой воды. Эти вещи надо оставить в растворе на 2 часа. Хозяйки говорят, что благодаря этому способу можно отбелить посеревшие вещи.

Лимонная кислота

Вещи замочите в лимонной кислоте на 2 – 3 часа, а дальше постирайте обычным для вас способом.



Белые вещи можно отстирать в домашних условиях / Фото Pexels

Хозяйственное мыло с содой

Вещи надо натереть хозяйственным мылом и замочить в теплой воде. Далее добавьте 2 ложки соды и оставьте на 2 часа, хорошо все перемешав. Мыло с содой способны выесть желтизну.

Нашатырный спирт и перекись водорода

Две столовые ложки перекиси водорода надо смешать с одной столовой ложкой нашатырного спирта. Эту смесь растворите в 5 литрах воды. Нагрейте раствор до 70 градусов, замочите одежду на 3 часа и постирайте вещи привычным для вас способом.

Аспирин

В 5 литрах воды надо растворить 5 таблеток аспирина. Погрузите одежду в раствор на 6 часов, а затем постирайте в стиральной машинке.

Горчица

Этот способ подойдет для старых пятен, которые трудно вывести обычными моющими средствами. В 2 литрах воды разведите 2 ложки горчицы и замочите в жидкости вещи на ночь. После этого одежду надо сполоснуть и бросить стирать. Чтобы усилить эффект, горчицу можно добавить к порошку во время стирки в машинке.