Як відіпрати білі речі до ідеального стану: бабусині лайфхаки, які працюють

Іноді дбайливого ставлення до білих речей недостатньо, оскільки вони з часом починають сіріти чи жовтіти, і навіть пральна машинка не може впоратися з проблемою. Втім білі речі можна швидко відіпрати до білосніжності, тож далі розповімо, як саме.

Кілька простих домашніх речей допоможуть повернути білизну речам не гірше, ніж хімічні засоби, пише Lady 24. Їх вже перевірили досвідчені домогосподині, тож спробуємо їх розповісти й вам.

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Сода

У 5 літрах теплої води розчиніть 5 столових ложок соди. У цьому розчині треба замочити речі на 3 години, прополоскати та випрати звичним способом.

Борна кислота

Вона підійде для синтетики та бавовняних тканин. Кілька ложок борної кислоти треба додати до 2 літрів теплої води. Ці речі треба залишити в розчині на 2 години. Господині кажуть, що завдяки цьому способу можна відбілити посірілі речі.

Лимонна кислота

Речі замочіть в лимонній кислоті на 2 – 3 години, а далі виперіть звичайним для вас способом.



Білі речі можна відіпрати в домашніх умовах / Фото Pexels

Господарське мило з содою

Речі треба натерти господарським милом та замочити в теплій воді. Далі додайте 2 ложки соди та залишіть на 2 години, добре все перемішавши. Мило з содою здатні виїсти жовтизну.

Нашатирний спирт і перекис водню

Дві столові ложки перекису водню треба змішати з одною столовою ложкою нашатирного спирту. Цю суміш розчиніть в 5 літрах води. Нагрійте розчин до 70 градусів, замочіть одяг на 3 години та виперіть речі звичним для вас способом.

Аспірин

У 5 літрах води треба розчинити 5 таблеток аспірину. Занурте одяг в розчин на 6 годин, а потім виперіть у пральній машинці.

Гірчиця

Цей спосіб підійде для старих плям, які важко вивести звичайними миючими засобами. У 2 літрах води розведіть 2 ложки гірчиці та замочіть в рідині речі на ніч. Після цього одяг треба сполоснути та вкинути прати. Щоб посилити ефект, гірчицю можна додати до порошку під час прання в машинці.