Чим відмити фарбу для волосся зі шкіри: перевірені способи, якими всі користуються

У теплу пору року всі частіше вдаються до експериментів з кольором волосся й часто фарбують волосся вдома. Не виключено, що після такого фарбування на шкірі залишаться плями, однак є кілька лайфхаків, які допоможуть все швидко відмити.

Якщо в салоні краси фарбу з тіла можуть швидко прибрати професійними засобами, то вдома слід знати, які підручні засоби можуть врятувати від халепи, пише 24 Канал.

Читайте також До бідності й відсутності пари: чому не можна мити волосся в понеділок

Ми зібрали кілька найпопулярніших варіантів, якими найчастіше користуються жінки після фарбування волосся вдома.

Господарське мило

Завдяки ньому можна змити фарбу з рук чи інших частин тіла. Однак варто врахувати, що мило впорається лише зі свіжою фарбою, яка ще не встигла в’їстися в шкіру.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Рослинна олія

Потрібно змочити олією ватний диск й протирати шкіру доти, поки пляма не зблідне. Ті, хто має алергічну реакцію, можуть застосувати засіб на основі дитячої олійки й рідини для очищення обличчя.



Фарбу для волосся можна легко вивести / Фото Pexels

Спирт

Даний засіб швидко видаляє фарбу зі шкіри, але будьте обережними, оскільки спирт спричиняє печіння, почервоніння та свербіж. Важливо не перетримати ватний диск й протерти пляму впродовж кількох секунд. Як альтернативу можна використовувати горілку.

Зубна паста

Щільний шар зубної пасти потрібно нанести на ділянку зі шкірою й залишити до повного висихання. Далі все треба змити водою, а щоб уникнути лущення, на шкіру рекомендовано нанести живильний крем. Метод не підходить для тих, в кого чутлива шкіра.

Зверніть увагу! Якщо хочете пофарбувати волосся цієї весни, то радимо придивитися до найдорожчого відтінку. Як виглядає красиве фарбування волосся – дивіться у нашому матеріалі.

Засіб для зняття макіяжу

Прибрати фарбу для волосся зі шкіри можна за допомогою засобу для зняття макіяжу. Він ефективно та швидко виводить залишки барвника зі шкіри.