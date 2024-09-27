Як позбутися неприємного запаху у шафі: результат помітите одразу

Кожен з нас міг стикатися з не зовсім приємною ситуацією – поганим запахом у шафі. Затхлість впливає на одяг, тож потім треба все повністю прати, щоб вивести сморід. Та для того, щоб у шафі нейтралізувати запах, варто скористатися кількома дієвими порадами.

Погані аромати в шафі можуть бути з кількох причин, пише Lady 24. Затхлість речей спричиняє одяг, який не встигнув висохнути після прання. Іншою найпоширенішою проблемою є волога.

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Якщо в кімнаті сиро, то всю вологість на себе перебирають речі, тому дуже важливо постійно прочиняти дверцята й провітрювати кімнату, щоб там не завівся грибок.

Як вивести поганий запах з шафи

Неприємний запах у шафі можна вивести за допомогою кількох народних засобів. Вони знайдуться на кухні в кожного з нас, тож вже від сьогодні можете спробувати їх застосувати.

Оцет

Він здатен миттєво нейтралізувати поганий запах у шафі та усунути грибок. Вам треба вийняти увесь одяг з шафи та витерти все ретельно ганчіркою, змоченою в оцті. Залишіть відчинену шафу на кілька годин, щоб запах оцту вивітрився.

Сіль

У бинт чи марлю насипте солі та міцно зав’яжіть, щоб вона не розсипалася на речі. Найкраще їх тримати ближче до задньої стінки шафи, бо саме там найчастіше утворюється грибок. Сіль вбирає в себе вологу, тому мішечки час від часу потрібно буде змінювати.

Лимонний сік

Вичавіть сік лимона в теплу воду. Розмішайте рідину та за допомогою ганчірки з мікрофібри помийте стінки та полиці шафи. Залишіть відчинені двері на кілька годин, а тоді можете складати одяг назад.



Поганого запаху з шафи можна легко позбутися / Фото Pexels

Чайний пакетик

Вогкість у шафі можна прибрати за допомогою пакетиків чаю. Можете придбати найдешевший чай та поставити його на кожну поличку. Пакетики з чаєм будуть наповнювати шафу гарним ароматом, а заодно й приберуть поганий запах. Міняти пакетики з чаєм треб кожних 2 тижні.

Харчова сода

Сода має антибактеріальні та абсорбуючі властивості, тому порошок потрібно всипати в невеличку тарілку та поставити на дно шафи. Окрім того, її можна засипати в мішечки та порозставляти на різних полицях.

Кавова гуща

Чудовим запахом здатна заповнити шафу кавова гуща. Залишіть її в чашці у шафі на 2 дні, а після цього замініть на свіжу гущу. В іншому випадку зерна кави можна насипати в мішечки та залишити в шафі.

Лаванда

Ця рослина відома не лише тим, що здатна усунути неприємні запахи, але й відштовхує комах. Запаху лаванди боїться міль, тож не залетить у вашу шафу з одягом. Розмістіть гілочки лаванди у мішечки або скористайтеся ефірною олією, яку потрібно крапнути кілька разів на спонжик.