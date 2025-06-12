У побутових магазинах є безліч засобів від плям, пише 24 Канал з посиланням на Express. Та якщо ви хочете скористатися натуральною альтернативою, то вам знадобиться один інгредієнт. І це не сода чи оцет.

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Чим відмити жирну пляму

Виявляється, вивести пляму від жиру можна завдяки звичайній крейді. Потрібно намочити одяг водою, а тоді втерти крейду у пляму. Цим методом користуються вкрай рідко, але крейда справді помічна, оскільки діє на пляму як абсорбент, витягуючи жир з тканини та вбираючи в себе.

Щоб точно позбутися від жиру, залишіть крейду на плямі на певний час. Після цього річ потрібно випрати в пральній машинці, як зазвичай.



Жирні плями відпирає крейда / Фото Pexels

Крейда виготовляється з форми вапняку, яка має назву карбонат кальцію. Коли крейда потрапляє на жирну пляму, то поглинає олію й утримує її.

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Задля кращого результату, свіжу пляму слід посипати сіллю й залишити на одязі певний час. За 30 хвилин сіль вбере вологу та жир, а вже далі можна змочити одяг та нанести крейду.

Позбутися жирної плями можна за допомогою рідини для миття посуду. Засіб здатен вимивати жир з тарілок, тож впорається навіть з одягом. Фахівці радять уникати інтенсивного тертя, щоб не втерти пляму глибоко в тканину.