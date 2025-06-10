Аби речі мали аромат свіжості, потрібно покласти в шафу освіжувач. Найкраще, аби він був виготовлений з природних матеріалів, пише 24 Канал.

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Природні ароматизатори, які надають приємний аромат одягу

Лаванда

Сушені квіти лаванди мають ніжний, освіжаючий аромат. Також вони відлякують міль.



Як зробити ароматичне саше в домашніх умовах / Фото Pexels

Зверніть увагу! Щоб ваша шафа наповнилась ароматом лаванди, помістіть квітки у полотняні мішечки і розкладіть ці пакуночки у різних куточках.

Цедра цитрусових

Висушена шкірка лимона дарує легкий, свіжий аромат. Головне, правильно зробити такий ароматизатор:

зніміть шкірку з цитруса за допомогою тертки;

висушіть цю шкірку на сонці або біля батареї;

складіть висушену шкірку у тканинний мішечок і покладіть в шафу.

Зауважте! Якщо використати шкірку мандарину, то аромат буде злегка солодкуватий.

Трав’яні саше

Суміші з м'яти, меліси, розмарину, евкаліпту або чебрецю чудово підходять для ароматизації. Якщо ви збираєте трави самостійно, правильно їх підготуйте:

добре промийте трави;

висушіть їх на сонці;

перемеліть трави і складіть у суху закриту ємність.



Як зробити ароматизатор з природних матеріалів/ Фото Pexels

Коли ви створюватимете саше, діставайте сухі трави та змішуйте їх у рівній пропорції.

Важливо! Створити неймовірний аромат у шафі можна також за допомогою ефірних олій.