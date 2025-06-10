Чтобы вещи имели аромат свежести, нужно положить в шкаф освежитель. Лучше всего, чтобы он был изготовлен из природных материалов, пишет 24 Канал.

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Природные ароматизаторы, которые придают приятный аромат одежде

Лаванда

Сушеные цветы лаванды имеют нежный, освежающий аромат. Также они отпугивают моль.



Как сделать ароматическое саше в домашних условиях / Фото Pexels

Обратите внимание! Чтобы ваш шкаф наполнился ароматом лаванды, поместите цветки в полотняные мешочки и разложите эти пакетики в разных уголках.

Цедра цитрусовых

Высушенная кожура лимона дарит легкий, свежий аромат. Главное, правильно сделать такой ароматизатор:

снимите кожуру с цитруса с помощью терки;

высушите эту кожуру на солнце или возле батареи;

сложите высушенную кожуру в тканевый мешочек и положите в шкаф.

Заметьте! Если использовать кожуру мандарина, то аромат будет слегка сладковатый.

Травяные саше

Смеси из мяты, мелиссы, розмарина, эвкалипта или тимьяна прекрасно подходят для ароматизации. Если вы собираете травы самостоятельно, правильно их подготовьте:

хорошо промойте травы;

высушите их на солнце;

перемелите травы и сложите в сухую закрытую емкость.



Как сделать ароматизатор из природных материалов/ Фото Pexels

Когда вы будете создавать саше, доставайте сухие травы и смешивайте их в равной пропорции.

Важно! Создать невероятный аромат в шкафу можно с помощью эфирных масел.