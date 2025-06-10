Чтобы вещи имели аромат свежести, нужно положить в шкаф освежитель. Лучше всего, чтобы он был изготовлен из природных материалов, пишет 24 Канал.
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Природные ароматизаторы, которые придают приятный аромат одежде
- Лаванда
Сушеные цветы лаванды имеют нежный, освежающий аромат. Также они отпугивают моль.
Как сделать ароматическое саше в домашних условиях / Фото Pexels
Обратите внимание! Чтобы ваш шкаф наполнился ароматом лаванды, поместите цветки в полотняные мешочки и разложите эти пакетики в разных уголках.
- Цедра цитрусовых
Высушенная кожура лимона дарит легкий, свежий аромат. Главное, правильно сделать такой ароматизатор:
- снимите кожуру с цитруса с помощью терки;
- высушите эту кожуру на солнце или возле батареи;
- сложите высушенную кожуру в тканевый мешочек и положите в шкаф.
Заметьте! Если использовать кожуру мандарина, то аромат будет слегка сладковатый.
- Травяные саше
Смеси из мяты, мелиссы, розмарина, эвкалипта или тимьяна прекрасно подходят для ароматизации. Если вы собираете травы самостоятельно, правильно их подготовьте:
- хорошо промойте травы;
- высушите их на солнце;
- перемелите травы и сложите в сухую закрытую емкость.
Как сделать ароматизатор из природных материалов/ Фото Pexels
Когда вы будете создавать саше, доставайте сухие травы и смешивайте их в равной пропорции.
Важно! Создать невероятный аромат в шкафу можно с помощью эфирных масел.