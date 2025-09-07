Дівчата низького росту завжди хочуть виглядати вищими, тож додають кілька сантиметрів завдяки підборам. Стилісти розповіли, що візуально стати вищою можна навіть без взуття. Для цього потрібно лише правильно підібрати образ.

Жінки невисокого росту не мають жодного недоліку, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Втім, додати собі кілька зайвих сантиметрів хоче кожна, а підбори не завжди є вдалим варіантом, бо ноги можуть досить швидко втомитися. У такому випадку потрібно звернути увагу на корекційні методики.

Як візуально стати вищою?

Монохромні образи

Дуже стильно виглядають образи в одному кольорі. Монохромний аутфіт має одну суперсилу – видовжує силует, тому це один з найпростіших та найтрендовіших способів додати кілька сантиметрів до свого зросту.

Взуття в тон

Цей метод ще колись придумала Коко Шанель. Взуття в тон прибирає межу між стопою та кісточкою, яка врізає зріст. За цим принципом можна обрати взуття в тон до колготок, а ефект залишиться той самий.

Струмливі тканини

Вбрання зі струмливої тканини має магічну дію, оскільки робить акцент на видовженні лінії ніг. Обирайте для себе спідниці з сатину чи шовку, які мають красивий вигляд.

Гостроносі балетки

Гострі носики взуття здатні видовжити ріст завдяки формі мису. Таке загострення видовжує ноги та формує ілюзію високого зросту.

Смужка

Одяг у вертикальну смужку чудово візуально видовжує силует та додає кілька сантиметрів зросту.

