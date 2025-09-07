Девушки низкого роста всегда хотят выглядеть выше, поэтому добавляют несколько сантиметров благодаря каблукам. Стилисты рассказали, что визуально стать выше можно даже без обуви. Для этого нужно лишь правильно подобрать образ.

Женщины невысокого роста не имеют ни одного недостатка, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Как одеваться женщинам после 50 лет: список вещей, которые омолаживают

Впрочем, добавить себе несколько лишних сантиметров хочет каждая, а каблуки не всегда является удачным вариантом, потому что ноги могут достаточно быстро устать. В таком случае нужно обратить внимание на коррекционные методики.

Как визуально стать выше?

Монохромные образы

Очень стильно смотрятся образы в одном цвете. Монохромный аутфит имеет одну суперсилу – удлиняет силуэт, поэтому это один из самых простых и трендовых способов добавить несколько сантиметров к своему росту.

Обувь в тон

Этот метод еще когда-то придумала Коко Шанель. Обувь в тон убирает границу между стопой и косточкой, которая урезает рост. По этому принципу можно выбрать обувь в тон к колготкам, а эффект останется тот же.

Струящиеся ткани

Наряд из струящейся ткани имеет магическое действие, поскольку делает акцент на удлинении линии ног. Выбирайте для себя юбки из сатина или шелка, которые имеют красивый вид.

Остроносые балетки

Острые носики обуви способны удлинить рост благодаря форме мыса. Такое заострение удлиняет ноги и формирует иллюзию высокого роста.

Полоска

Одежда в вертикальную полоску прекрасно визуально удлиняет силуэт и добавляет несколько сантиметров роста.

Как выглядеть стройной после 40 лет?