Как выглядеть моложе в 40 лет благодаря одежде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на fabulousafter40.com.

Как одеваться женщинам после 40 лет?

Одевайтесь в соответствии с формой тела

Вещи, которые подчеркивают ваши сильные стороны и скрывают некоторые недостатки, могут мгновенно "снять" десять лет, а иногда даже десять килограммов.

Важно понимать, что подходит именно вашему типу фигуры. Экспериментируйте с различными фасонами, пока не найдете те, что действительно подчеркивают ваши преимущества. Не соглашайтесь на первый попавшийся вариант.

Следите за посадкой одежды

Свободная, бесформенная одежда делает образ неопрятным, а слишком тесная – указывает на то, что вы слишком стараетесь "омолодиться".

Секрет более молодого и стильного вида – одежда, которая сидит идеально. Если что-то немного велико или тесно, отдайте вещь в ателье – небольшая коррекция может превратить посредственный образ в шикарный.

Например, хорошо подобранный жакет в сочетании с джинсами добавляет структуры телу среднего возраста и делает образ более свежим.

Будьте модной, но без усилий

Замените трендовые вещи на классику / Фото fabulousafter40

Не нужно следовать всем модным тенденциям, но несколько интересных акцентов в гардеробе помогут иметь современный и молодой вид. Замените устаревшие трендовые вещи на обновленную классику: например, носите стильный приталенный жакет с легким платьем и кроссовками. Секрет – в сочетании базовых вещей с небольшим количеством трендовых деталей. Даже новая сумка, интересные балетки или современный крой джинсов способны существенно обновить образ.

Выбирайте аксессуары разумно

Аксессуары – это как украшение для торта: они могут сделать образ или испортить его. Избегайте громоздких и устаревших деталей, отдавайте предпочтение элегантным, современным вещам. Структурированная сумка, большие очки или нежное ожерелье добавляют мгновенной элегантности. Не недооценивайте силу шарфа или эффектных сережек – они способны усовершенствовать любой образ. Выбирайте классические универсальные вещи, которые сочетаются с несколькими комплектами.

Полностью черный образ всегда дорогой на вид

Черный цвет добавляет загадочности, элегантности и сдержанности. Это надежный вариант, когда хочешь выглядеть стильно без лишних усилий. Черный не обязательно должен быть скучным – можно добавлять интересные аксессуары и современные силуэты.

"Допаминовый" стиль может быть очень шикарным

Яркие цвета, принты и неожиданные сочетания добавляют радости в повседневный образ. Не надо бояться экспериментировать с оттенками и текстурами для ярких, живых луков.

Инвестируйте в качественную верхнюю одежду

Тренчи, джинсовки и легкие куртки – это инвестиция в базу гардероба. Они универсальны, подходят для многих образов и помогают создавать стильные многослойные комплекты.

Играйте с текстурами

Сочетание различных тканей и материалов делает образ более интересным. Например, трикотаж с сатином, твид с денимом, плюш с замшей – все это добавляет визуального интереса.

Объемные силуэты всегда роскошные

Большие рукава, юбки, плечи и массивные свитера добавляют уверенности и стиля. Объемная одежда делает вид модным и комфортным, а также подчеркивает самоуверенность владелицы.

Белые футболки не стоит игнорировать

Белая футболка – базовая вещь, которая добавляет свежести образу. Простота и универсальность этой детали делают ее незаменимой в гардеробе после 40. Новые вырезы, асимметрия или открытые плечи помогают освежить классический стиль.