Відома американська модель Гейлі Бібер теж відчуває вплив спеки й ділиться своїм способом давати з нею раду. Що рекомендує робити знаменитість, розповідає Lady 24.
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Як Гейлі Бібер рятується від спеки
27-річна американська модель Гейлі Бібер показала, як врятуватися в літню спеку. Зірка поділилася своїм способом в інстаграм.
Вона виклала фото ніг у ванній та розповіла, як почувається легше під час спекотних днів.
Повірте мені, ступні та ноги в крижану ванну або холодне пірнання,
– сказала вона.
Як Гейлі Бібер дає раду зі спекою / Фото @haileybieber
Додамо, що зараз Гейлі Бібер та її чоловік співак Джастін Бібер очікують на народження дитини.