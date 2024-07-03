Відома американська модель Гейлі Бібер теж відчуває вплив спеки й ділиться своїм способом давати з нею раду. Що рекомендує робити знаменитість, розповідає Lady 24.

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Як Гейлі Бібер рятується від спеки

27-річна американська модель Гейлі Бібер показала, як врятуватися в літню спеку. Зірка поділилася своїм способом в інстаграм.

Вона виклала фото ніг у ванній та розповіла, як почувається легше під час спекотних днів.

Повірте мені, ступні та ноги в крижану ванну або холодне пірнання,

– сказала вона.



Як Гейлі Бібер дає раду зі спекою / Фото @haileybieber

Додамо, що зараз Гейлі Бібер та її чоловік співак Джастін Бібер очікують на народження дитини.

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