Известная американская модель Хейли Бибер тоже испытывает влияние жары и делится своим способом справляться с ней. Что рекомендует делать знаменитость, рассказывает Lady 24.

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Как Хейли Бибер спасается от жары

27-летняя американская модель Хейли Бибер показала, как спастись в летнюю жару. Звезда поделилась своим способом в инстаграм.

Она выложила фото ног в ванной и рассказала, как чувствует себя легче во время жарких дней.

Поверьте мне, ступни и ноги в ледяную ванну или холодное ныряние,

– сказала она.



Как Хейли Бибер справляется с жарой / Фото @haileybieber

Добавим, что сейчас Хейли Бибер и ее муж певец Джастин Бибер ожидают рождения ребенка.

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