5 способів зберегти колір одягу при пранні: потрібен чорний перець горошком

Постійне прання може призвести до того, що з часом одяг почне втрачати свій колір. Щоб цього не сталося, а речі залишалися яскравими й привабливими, колір при пранні можна зберегти, або ж повернути його завдяки кільком народним методам.

Ніхто не застрахований від того, що речі під час прання можуть полиняти, пише 24 Канал. Для того, щоб улюблені речі не викидати, пропонуємо скористатися важливими порадами, які сприятимуть тому, щоб одяг не втрачав свого кольору.

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Як зберегти колір одягу при пранні

Важливо розуміти, що гаряча вода швидше виводить колір одягу, тому краще прати речі в температурі 40°С. Вища температура буде з кожним разом виводити колір з речей.

Після прання потрібно одяг правильно сушити. У зимову пору більшість з нас сушать речі на батареї, біля обігрівача чи на змійці у ванній кімнаті, втім так робити не можна, бо при постійному такому сушінні вони втрачають свій колір.

Також треба знати, що швидко втрачає свій колір чорна тканина на сонці, тому навесні сушіть вбрання на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів.



Зберегти колір речей можна досить просто / Фото Pexels

Народні засоби, які збережуть колір тканини

У магазинах є чимало засобів, які здатні вплинути на збереження кольору речей, втім є ще кілька домашніх варіантів, які нічим не гірші й такі ж дієві.

Оцет – у барабан потрібно додати столову ложку засобу перед запуском прання. Його користь в тому, що він здатний не лише захистити одяг від линяння, але й допомагає відновити колір тканини.

Сіль – одну столову ложку потрібно насипати в барабан для машинки. Якщо ж прання ручне, то тоді можна в тазик з одягом, але після прання річ треба додатково прополоскати.

Чорний перець горошком – цей метод може видатися незвичним, але він справді дієвий. Потрібно лише додати столову ложку перцю в барабан й запустити режим полоскання.

Лимонний сік – засіб допомагає зберегти колір тканини. Можна просто сік половини лимона залити в барабан з брудними речима й почати прання.

Сода – одну склянку соди потрібно засипати в барабан та увімкнути звичайний режим прання. Сода також здатна прибрати неприємний запах та пом’якшити тканину.