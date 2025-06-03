Як доглядати за блондом: 5 правил, щоб волосся було ідеальним

Блондинки знають, яким примхливим є світле волосся. Воно привертає до себе увагу й вимагає особливого підходу, щоб не втратити відтінок та блиск. Окрім підфарбовування коріння, власниці світлого волосся повинні належним чином за ним доглядати.

Стилісти кажуть, що задля збереження кольору, за блондом треба доглядати системно, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. У матеріалі зібрано 5 головних правил, які допоможуть не лише підтримувати бажаний тон, але й здоров’я світлого волосся.

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Фільтр на воду й вибір шампуню

Світле волосся є дуже чутливим до жорсткої води, оскільки вона може призвести до появи жовтизни чи тьмяного відтінку. Якщо ж можливості встановити фільтр немає, тоді рекомендовано обирати м’які шампуні без сульфатів.

Використання термозахисту

Обов’язково перед сушінням волосся варто використовувати термозахист, оскільки світлі пасма мають набагато менше природного захисту. Також термозахист варто наносити перед виходом на сонце.

Зволоження

Світле волосся має пористу структуру, тому втрачає вологу. У такому випадку один чи два рази на тиждень треба використовувати зволожуючі маски, кондиціонер та незмивний догляд.

Відтінкові засоби

Доглядаючи за світлим волоссям, варто звернути увагу на відтінкові засоби, які допоможуть підтримувати колір між фарбуванням. Фіолетові та сині пігменти нейтралізовують жовтизну. Жовті відтінкові продукти підсилюють колір теплого блонду. Перлинні засоби підійдуть для тих, хто має натуральний блонд. Такі відтінкові засоби можна використовувати 1 – 2 рази на тиждень.

До слова! Є 3 чудові маски для волосся, які можна зробити в домашніх умовах. Вони допомагають стимулювати ріст волосся та покращувати його загальний стан.

Підрізання кінчиків

Перукарі завжди радять підстригати кінчики раз на 2 – 3 місяці, щоб зберегти здорову структуру волосся й доглянутий вигляд. Посічені кінчики погано впливають на стан зачіски.