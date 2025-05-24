Долаємо стрес швидко та ефективно: ці методи допоможуть вам завжди почуватись впевнено

Стрес негативно впливає не тільки на психічне, а і на фізичне здоров'я. Його подолання може стати справжнім викликом для сучасної людини.

Нас всюди оточують стреси: на роботі, вдома і, навіть, під час відпочинку. Почувати себе завжди спокійно і впевнено можливо. Для цього необхідно дотримуватись декількох простих правил, пише 24 Канал.

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Як легко здолати стрес

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи: ходьба, біг, йога, плавання чи танці знижують рівень гормону стресу – кортизолу. До того ж вони стимулюють вироблення ендорфінів, які покращують настрій.

Обмеження інформаційного шуму

Надлишок негативної інформації, яка надходить з новин та соцмереж, може викликати хронічну тривогу. Щоб розв'язати цю проблему, потрібно встановити ліміти на користування гаджетами.



Як понизити рівень тривожності / Фото Pexels

Зверніть увагу! Особливо важливо обмежити використання гаджетів перед сном.

Спілкування з іншими людьми

Спілкування з рідними та друзями знижує емоційне напруження. Не ізолюйте себе, діліться переживаннями, просіть допомоги і не соромтесь емоцій.

Зауважте! Якщо вам важко емоційно відкриватися близьким, зверніться до психолога. Спеціаліст допоможе навчитися краще розуміти себе та свої почуття.

Дихальні практики та медитація

Глибоке дихання чи медитації допомагають заспокоїти розум та покращити концентрацію. Щобільше, таким чином можна майже моментально зменшити тривожність.



Методи подолання стресу / Фото Pexels

Лайфхак! Спробуйте техніку "4-7-8": вдих на 4 секунди, затримка дихання на 7 секунд, видих розтягніть на 8 секунд.