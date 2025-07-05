Як змінювались бікіні за останні 100 років: ви не повірите у чому купалися наші бабусі

У творах Агати Крісті часто можна зустріти обурення серед героїв щодо занадто відкритих жіночих купальників, оскільки вони оголяють ноги та руки. Сьогодні подібним фасоном важко здивувати.

Сучасні купальники можуть бути ну дуже відкриті. Деякі взагалі вважають бікіні непотрібним і відпочивають на нудистському пляжі, пише 24 Канал з посиланням на Theaquaspace.

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Ще буквально 100 років тому на таку свободу було й годі сподіватися. Купальний одяг тоді був закритіший ніж деякий щоденний одяг тепер.

Як змінювався вигляд купальника протягом останнього століття

1900-х

Цей час можна сміливо назвати першою революцією Адже завдяки плавчині Аннетт Келлерманн було створено цілісний приталений купальник, який став набагато зручнішим ніж громіздкі моделі, що були дотепер.



Як виглядали купальники жінок на початку 20 століття / Фото Theaquaspace

Зауважте! До цього жінки купалися у сукнях з кринолінами.

1910-ті

Саме у 1912 році жіноче плавання з'явилося на Олімпійських іграх. В цей час постало питання про створення ще більш функціональних купальників.

Купальна туніка "об'єднується" з низом. Також в цей момент зникають панчохи.



Перші жіночі спортивні купальники / Фото Theaquaspace

1920-ті

У цей період портлендська компанія купальників Jantzen презентувала інноваційні для того часу купальники з ребристого джерсі. Купальні шорти стають коротшими, руки оголяються повністю.



Французька співачка Сьюзі Солідор у сміливому на той час купальнику з оголеними руками / Фото malt_soda Reddit

1930-ті

Компанія Lastex винайшла блискучу гладку тканину. Саме з неї в майбутньому робились пояси та бюстгальтери.

Змінюється і зовнішній вигляд купальника. На місце суцільних моделей приходить роздільний варіант з бюстгальтером та шортами. Проте, тіло все ще закрите.



Як виглядали жіночі купальники у першій половині 20 століття / Фото Theaquaspace

1940-ті

Час нової революції у світі купальників. Французький дизайнер Луїс Ріар у 1946 році представив купальник з двох частин, що отримав назву бікіні.

Цікаво! Демонстрували цей купальник танцівниці з "Мулен Руж".



Як виглядали перші роздільні купальники / Фото AverageHeathen Reddit

1960-ті

Руді Гернрайх у 1964 році створив для жінок труси на лямках. Це була одна з перших спроб надати дівчатам можливість засмагати майже топлес.



Як виглядали перші роздільні купальники / Фото Allvar47 Reddit

Цікаво! В 1974 році Руді Гернрайх створив купальні стрінги. Це було відповіддю на закон у Каліфорнії, що забороняв нудистські пляжі.

1990-ті

У 90-ті трендовими знову стають закриті спортивні купальники. Ця мода виникла на фоні популярності серфінгу



Які купальники були модні в 90-ті / Фото Theaquaspace

2000-ні

2000-ні відкрили свободу на усі фасони. В цей час модними були як закриті купальники, так і стрінги.



Які купальники були в моді у нульові / Фото sich.zp.ua

2020-ті

В моді і надалі продовжують бути усі фасони. Проте зараз трендовими є складніші моделі з багатьма декоративними елементами. Зокрема, йдеться про численні зав'язки.



Які купальники модні зараз / Фото trendy-u.com

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, які купальники будуть найтрендовішими у цьому сезоні.