Як зробити волосся густішим: 3 ефективні натуральні засоби

Аби зробити волосся густішим, непотрібно використовувати дорогі магазинні засоби. Можна скористатися ефективними народними методами.

На густину волосся впливає багато факторів. Зокрема, генетика та стан здоров'я, пише 24 Канал.

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Також значну роль може відігравати зовнішній вплив. До прикладу, засоби для догляду.

Які засоби допоможуть зробити волосся густішим

Олія розмарину



Як зробити волосся здоровішим / Фото Pexels

Олія розмарину – потужний стимулятор кровообігу в шкірі голови. Вона активізує волосяні фолікули та сприяє росту нового волосся.

Зверніть увагу! Використовувати олію розмарину потрібно у невеликій кількості, достатньо декількох крапель.

Касторова олія

Ця густа олія багата на рицинолеву кислоту, яка має протизапальні та стимулюючі властивості. Вона зволожує шкіру голови та активізує ріст волосся.

Таку "маску" потрібно використовувати на ніч. Просто нанесіть декілька крапель на корені і зранку змийте.

Алое вера



Який засіб допоможе зробити волосся міцним та здоровим / Фото Pexels

Алое має заспокійливу і зволожувальну дію. Також алоевий гель допомагає очистити волосяні фолікули від надлишку себуму, який може блокувати ріст волосся.

Зверніть увагу! Маску з алое потрібно наносити на шкіру голови за пів години до миття.