Стильна зачіска з крабиком за 30 секунд: спробуйте повторити

Щоб зробити стильну зачіску, непотрібно витрачати багато часу. Достатньо буде і декількох хвилин.

Варантів швидких зачісок достатньо багато. Саме ця прекрасно підійде для волосся середньої довжини, пише 24 Канал з посиланням на mariaaiellohair.

Читайте також Гарячі тренди: модне фарбування на літо 2025

Як зробити пучок за хвилину

Що вам потрібно, аби зробити таку зачіску:

дві невеликі гумки для волосся;

затискач для волосся (його ще називають крабиком);

за бажанням, засоби для фіксації.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Як робити цю зачіску:

Для початку необхідно злегка накрутити волосся. Головне – створити додатковий об'єм біля коренів. Далі зберіть волосся у високий хвіст, залишивши 2 прядки спереду. Переведіть хвіст наперед і зафіксуйте затискач. Отриманий хвіст зав'яжіть гумкою знизу. Розділіть цей хвостик на 2 частини так, аби був проміжок посередині. Перекрутіть волосся двічі. Тепер переведіть волосся назад ніби "одягнувши" волосся на затискач. Під затискач сховайте кінець хвостика. При бажанні, зафіксуйте отриманий пучок лаком.

Готово!

Для кращого розуміння, ознайомтесь з відеоінструкцією:

Зауважте! Ви можете додати цій зачісці родзинку за допомогою різноманітних прикрас для волосся. Наприклад, блискіток.