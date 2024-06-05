Лайфхаком, як це зробити за 10 хвилин лише за допомогою двох щіток, поділилася блогерка у тікток. У чому суть її методу, розповідаємо далі.

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Як зробити кучері за допомогою двох щіток

Тікток-блогерка, яку звуть Оксана, поділилася на своїй сторінці способом створення кучерів, про який гуде вся соцмережа.

Для цього лайфхаку знадобиться щітка Denman і звичайний гребінець з широкими зубчиками. Їх просто треба скласти разом та скріпити за допомогою скотчу.

Усе, що залишається далі, – це поділити волосся на секції, збризнути його водою та поступово прочісувати кожну прядку скріпленими щітками. Важливо, щоб гребінець під час цього процесу опинявся зверху.

Як зробити кучері за допомогою двох щіток: дивіться відео

Коли все волосся буде розчесане, його потрібно трохи постискати та додати на пасма мус для того, щоб зафіксувати завитки.

Насамкінець залишається висушити волосся феном з насадкою дифузор та кучері готові.

Зачіска виходить доволі об'ємною, завитки виглядають пружними, а на всю процедуру йде до 10 хвилин, що робить її ще більш ідеальною.