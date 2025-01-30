7 правил здорового харчування про які ви маєте знати

Насправді дотримуватися здорового харчування легко. Для цього необов'язково витрачати величезні суми на їжу, достатньо лише збалансувати свій раціон.

Здорове харчування – це в першу чергу про баланс. Непотрібно демонізувати якісь продукти, необхідно робити свій раціон смачним і комфортним саме для Вас, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Правила здорового харчування, які покращать ваше самопочуття

Вживайте адекватну кількість калорій

Важливо не переїдати і не їсти замало. Потрібно вживати вашу норму калорій щоденно. Звичайно, деякі дні можуть стати виключенням через свята, стрес чи інші причини. Однак, такі перепади калорійності аж ніяк не мають бути тенденцією.



Як харчуватися правильно / Фото Pexels

Зверніть увагу! Розраховуючи норму калорій, врахуйте ваш спосіб життя, а також ціль: підтримка ваги – норма калорій, схуднення – дефіцит, набір маси – профіцит.

Обирайте "прості продукти"

Необхідно щоденно вживати овочі, рибу, м'ясо, фрукти, каші, бобові. Намагайтесь не піддавати ці продукти значній термічній обробці, а також не зловживайте соусами.

Користь від споживання натуральних рослинних та білкових продуктів доведена у багаторічних дослідженнях із залученням мільйонів людей у різних країнах на всіх континентах,

– зазначає МОЗ.

Уникайте надмірного споживання цукру, солі та жирів

Безумовно, продукти, які збагачені цукром, сіллю і жирами – неймовірно смачні. Водночас такий раціон може спровокувати багато хвороб. Зокрема від надмірної кількості соленого та жирного страждає серцево-судинна система.



Як з'їдати менше / Фото Pexels

Введіть у своє життя корисні харчові звички

До таких можна віднести:

регулярне споживання їжі;

повільне жування;

свідоме споживання їжі без відволікаючих факторів (наприклад, таких, як телевізор).

Їжа має стати для вас способом задовільнення фізичної потреби і аж ніяк не емоційною розрядкою.

Пийте достатньо рідини

Часто ми плутаємо спрагу та голод, аби цього уникнути, потрібно навчитися пити достатньо. Наприклад, варто випивати склянку води за 20 хвилин до початку прийому їжі.

Зауважте! Пити потрібно саме просту негазовану воду. Солодкі напої, кава з молоком та чай з цукром – це рідкі калорії.

Дотримуйтесь харчової безпеки

Не нехтуйте своїм здоров'ям. Краще не з'їсти потенційно зіпсовану їжу, ніж потім мати проблеми з травленням.



Чим небезпечний надлишок солі у раціоні / Фото Pexels

Додайте активності у ваше життя

Більше рухайтесь. Для цього ви можете почати займатися, або ж ввести у своє життя додаткові активності. Наприклад, замініть скрол стрічки у соцмережах на вечірню прогулянку.