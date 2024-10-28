Сукня на Геловін у стилі Керрі Вайт: моторошне вбрання з кров’ю, від якого перехопить дух

Вже за кілька днів розпочнеться Геловін, тож варто поквапитися з образом всім тим, хто збирається на вечірку. Якщо вам не хочеться щось спеціально купувати, тоді можете самостійно створити сукню героїні Керрі Вайт.

Щоб відтворити плаття Керрі, тіктокерка з псевдонімом Black Cat Crafts продемонструвала поетапний процес, який можна залюбки повторити.

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Як зробити сукню Керрі Вайт

Керрі є головною героїнею однойменного першого опублікованого у 1974 році роману жахів "Керрі" Стівена Кінга. Згодом на цю книгу вийшли фільми в кінематографі.

Дівчина є геловінським персонажем, оскільки піддається цькуванню у школі та насмішкам. У 16 років Керрі страждає від поганого поводження власної матері, тож зібравши усю злість, вона чинить розправу над всіма, хто її ображав.

Для того, щоб відтворити образ дівчини-підлітка вам потрібна вечірня чи випускна сукня, яку треба облити червоною фарбою, та якщо хочете покреативити, радимо створити цікаву сукню з додаванням блискіток та самостійним розмальовуванням крові по платті.

Можете придбати вечірню сукню на секонді або ж взяти старе плаття, яке не шкода викидати. Розмалюйте його червоною фарбою так, щоб кров наче стікала по ньому. У тих місцях, де крові буде найбільше – прикріпіть за допомогою клею червоні блискітки. Важливо, щоб сукня вся "стікала" кров’ю для особливого ефекту.

Як розмалювати сукню у стилі Керрі Вайт: дивіться відео

Щоб довершити образ, створіть ніжний макіяж, а обличчя розітріть червоною фарбою. Волосся ж може бути випрямленим чи кучерявим. Його можете залишити без змін, або де-не-де недбало зафарбувати фарбою.