Ваш макіяж буде по-справжньому водостійким: секрети візажистів, які потрібно знати

Влітку макіяж часто стає проблемним. Тон тече, тіні сиплються, усе наче розтікається по обличчю. Це і не дивно, адже саме влітку ми багато пітніємо.

Професійна візажистка Керол Коломбані готова розкрити секрети, що допомагають зіркам у спеку виглядати просто неймовірно. Завдяки цим знанням ви зможете мати бездоганний макіяж, навіть якщо на вулиці буде справжня сауна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Як зробити макіяж стійким улітку?

Обов'язкова гідратація

Влітку шкіра може бути зневоднена. Саме через макіяж "сповзає" з обличчя. Аби уникнути такого ефекту, потрібно обирати засоби з "водянистими" формулами:

які мають у складі гіалуронову кислоту;

центелу;

або ж ніацинамід.



Правила стійкого макіяжу влітку / Фото Pexels

Зволоження має бути багатоступеневим. Тобто, важливо провести очищення, потім тонізацію, зафіксувати вологу лосьйоном, кремом чи флюїдом.

Не забувайте про SPF

Коломбані радить не забувати про SPF. Важливо підібрати правильну формулу цього засобу, аби шкіра не була перевантажена.

Забудьте про пудру

Пудра може пересушувати. Найкраще впливатимуть на шкіру обличчя:

термальна вода;

флюїдний SPF (який наноситься поверх макіяжу).

У косметичці варто завжди мати паперові серветки. Адже ними можна акуратно "промокнути" шкіру і врятувати макіяж.



Які засоби допоможуть врятувати макіяж влітку / Фото Pexels

Використовуйте водостійкі продукти

До прикладу, для макіяжу щічок варто обирати саме кремові текстури. Губи, своєю чергою, необхідно своєчасно зволожувати бальзамом.

Я завжди кажу своїм клієнткам: краще мати п'ять водостійких засобів, які працюють, ніж десять, але без шансу дожити до вечора. Влітку макіяж – це про розумний мінімалізм,

– говорить візажистка.

Лайфхак! Аби колір на губах тримався довго, варто використовувати саме водостійкі олівці, а не рідкі помади.